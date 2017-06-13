"Спартак" объявил об уходе Макеева

"Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что защитник Евгений Макеев покидает клуб. 27-летний футболист уходит в связи с истечением контракта.

Ранее сам игрок поблагодарил красно-белых за 10 лет в клубе. По информации "СЭ", он может стать новичком "Ростова".

"Спартак" благодарит Евгения за годы, проведенные в нашем клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении на сайте столичного клуба.

Макеев выступал за красно-белых с 2007 года, а за основную команду дебютировал в 2009 году. Всего за "Спартак" он провел 202 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 10 голевых передач. Также на его счету три матча за сборную России.