"Спартак" объявил о трансфере Маурисиу

Пресс-служба "Спартака" объявила о переходе защитника "Лацио" Маурисиу. Красно-белые арендовали 27-летнего футболиста до конца сезона. Остальные подробности сделки не разглашаются.
По неофициальной информации, аренда бразильца обойдется "Спартаку" в 500 тысяч евро. Также защитником интересовался "Терек".
В прошлом сезоне Маурисиу во всех турнирах провел 36 матчей и получил 18 предупреждений. С "Лацио" бразилец стал финалистом Кубка и Суперкубка Италии. Помимо римлян защитник за свою карьеру выступал за "Гремиу", "Палмейрас" и "Спортинг" из Лиссабона.
EstMaza
Вернблум матюгнулся, нервно закурил и ползком выдвинулся в сторону границы.
17:48
xueks
еще один итальянский бедняк трудоустроился
17:48
waleriy
Н А Ш Е М У П О Л К У П Р И Б Ы Л О.
17:48
romy4_84
фух, думал наш.
17:46
lordblack
Аренда - good! Просто селекция этого сезона меня обескураживает! Леонид Арнольдыч вы ли это?
17:42
Тот самый Зануда
У Понтуса появился конкурент по карточкам.))
17:42