17:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спартак" объявил о трансфере Маурисиу

Новичок "Спартака" МАУРИСИУ. Фото AFP
Новичок "Спартака" МАУРИСИУ. Фото AFP
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МАУРИСИУ.Все о новичке "Спартака"

Пресс-служба "Спартака" объявила о переходе защитника "Лацио" Маурисиу. Красно-белые арендовали 27-летнего футболиста до конца сезона. Остальные подробности сделки не разглашаются.

По неофициальной информации, аренда бразильца обойдется "Спартаку" в 500 тысяч евро. Также защитником интересовался "Терек".

В прошлом сезоне Маурисиу во всех турнирах провел 36 матчей и получил 18 предупреждений. С "Лацио" бразилец стал финалистом Кубка и Суперкубка Италии. Помимо римлян защитник за свою карьеру выступал за "Гремиу", "Палмейрас" и "Спортинг" из Лиссабона.

 

 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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EstMaza

Вернблум матюгнулся, нервно закурил и ползком выдвинулся в сторону границы.

17:48

xueks

еще один итальянский бедняк трудоустроился

17:48

waleriy

Н А Ш Е М У П О Л К У П Р И Б Ы Л О.

17:48

romy4_84

фух, думал наш.

17:46

lordblack

Аренда - good! Просто селекция этого сезона меня обескураживает! Леонид Арнольдыч вы ли это?

17:42

Тот самый Зануда

У Понтуса появился конкурент по карточкам.))

17:42

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