"Спартак" объявил о трансфере Маурисиу

Пресс-служба "Спартака" объявила о переходе защитника "Лацио" Маурисиу. Красно-белые арендовали 27-летнего футболиста до конца сезона. Остальные подробности сделки не разглашаются.

По неофициальной информации, аренда бразильца обойдется "Спартаку" в 500 тысяч евро. Также защитником интересовался "Терек".

В прошлом сезоне Маурисиу во всех турнирах провел 36 матчей и получил 18 предупреждений. С "Лацио" бразилец стал финалистом Кубка и Суперкубка Италии. Помимо римлян защитник за свою карьеру выступал за "Гремиу", "Палмейрас" и "Спортинг" из Лиссабона.