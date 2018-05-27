"Спартак" объявил о переходе Зуева в "Ростов"

"Спартак" на своем официальном сайте объявил о переходе в "Ростов" 21-летнего полузащитника Александра Зуева​.

Зуев дебютировал в "Спартаке" 23 сентября 2014 года в кубковом матче со "Сменой" из Комсомольска-на Амуре. Всего он провел за главную команду 27 игр. Кроме того, он сыграл 59 матчей за "Спартак-2" и забил 12 голов. В дубле красно-белых провел 16 встреч и послал в ворота соперников один мяч. В сезоне-2016/2017 был арендован "Крыльями Советов" (11 игр). Сезон-2017/2018 провел в аренде в "Ростове" (27 матчей, 2 гола).

Зуев – чемпион Европы среди юношей до 17 лет (2013) и вице-чемпион Европы среди юношей до 19 лет (2015), а также кандидат в молодежную сборную России.

– Спасибо руководству и болельщикам "Спартака" за все те годы, что провел в красно-белой футболке, – сказал Зуев. – Вы оказывали мне поддержку, ценили. Благодарен за все, что вы для меня сделали. Настало время двигаться дальше. Удачи всем красно-белым!

-"Спартак-Москва" благодарит Александра за время, проведенное в нашей команде, и желает успехов дальнейшей карьере, – говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.