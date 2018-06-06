"Спартак" объявил о переходе Гулиева в "Ростов"

Полузащитник Аяз Гулиев покинул "Спартак" и стал игроком "Ростова", сообщает официальный сайт красно-белых. Сумма трансфера не разглашается.
21-летний хавбек провел 37 матчей и забил пять мячей за дубль "Спартака". В сезоне-2016/2017 футболист был арендован "Анжи" (23 матча, один мяч). Зимой 2018 года на правах аренды перешел в "Ростов" (шесть матчей).
Новичок "Ростова" – вице-чемпион Европы среди юношей до 19 лет (2015) и участник чемпионата мира среди юношей до 17 лет (2013), а также кандидат в молодежную сборную России.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-06-06-guliyev_pokidayet_spartak/