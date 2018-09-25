"Спартак" объяснил, куда может быть перенесен матч с "Енисеем"

"Спартак" на официальном сайте объяснил, куда может быть перенесен матч 10-го тура чемпионата России с "Енисеем". Ранее появилась информация, что игра может состояться не в Красноярске, как планировалось изначально, а в Москве.

"Что касается переноса матча "Енисей" - "Спартак" в другой город по причине неготовности стадиона в Красноярске, то на данный момент вариантов два: либо клубы обменяются домашними матчами (и тогда 7 октября игра состоится в Москве), либо встреча пройдет на резервном стадионе "Енисея" в Тюмени.



"Спартак" известил РПЛ, что предпочел бы сыграть в Москве, так как при напряженном графике команде не пошли бы на пользу лишние перелеты в Сибирь и обратно", - говорится в сообщении красно-белых.

Почему перенос матча "Енисей" – "Спартак" в Москву – безобразие //

Почему "Енисей" и "Спартак" обменяются домашними матчами