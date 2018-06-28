"Спартак" обнародовал доходы клуба за три сезона

"Спартак" на своем официальном сайте опубликовал отчет деятельности клуба за три из четырех последних сезонов (без учета предыдущего). В нем, в частности, впервые можно ознакомиться с информацией о доходах от продажи билетов и прав на трансляции матчей.

В сезоне-2016/2017, когда "Спартак" стал чемпионом, клуб заработал 579,4 миллиона рублей на продаже билетов и абонементов на матчи и еще 403,4 миллиона благодаря продаже VIP лож. В сезоне 2015/2016, например, клуб заработал меньше - 446,9 миллиона за билеты и абонементы и 302 миллиона - за ложи.

В сезоне-2016/2017 клуб также заработал 204 миллиона рублей благодаря продаже атрибутики. Большую часть этой цифры составила продажа в клубных магазинах - продажа атрибутики онлайн принесла красно-белым 45,5 миллиона. Что касается доходов от телетрансляций, то в сезон, когда команда стала чемпионом, они составили 193,1 миллиона рублей.

С полным отчетом вы можете ознакомиться здесь.

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