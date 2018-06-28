13:47 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" обнародовал доходы клуба за три сезона

Стадион "Спартака". Фото Александр ФЕДОРОВ., "СЭ"
Стадион "Спартака". Фото Александр ФЕДОРОВ., "СЭ"

"Спартак" на своем официальном сайте опубликовал отчет деятельности клуба за три из четырех последних сезонов (без учета предыдущего). В нем, в частности, впервые можно ознакомиться с информацией о доходах от продажи билетов и прав на трансляции матчей.

В сезоне-2016/2017, когда "Спартак" стал чемпионом, клуб заработал 579,4 миллиона рублей на продаже билетов и абонементов на матчи и еще 403,4 миллиона благодаря продаже VIP лож. В сезоне 2015/2016, например, клуб заработал меньше - 446,9 миллиона за билеты и абонементы и 302 миллиона - за ложи.

В сезоне-2016/2017 клуб также заработал 204 миллиона рублей благодаря продаже атрибутики. Большую часть этой цифры составила продажа в клубных магазинах - продажа атрибутики онлайн принесла красно-белым 45,5 миллиона. Что касается доходов от телетрансляций, то в сезон, когда команда стала чемпионом, они составили 193,1 миллиона рублей.

С полным отчетом вы можете ознакомиться здесь.

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Дополнительная информация

http://spartak.com/annual/

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