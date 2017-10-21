20:58 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" - о ничьей с "Амкаром": "Объехать автобус" так и не удалось"

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"Спартак" в Твиттере назвал игру "Амкара" в матче 14-го тура чемпионата России автобусом, который не удалось объехать. Встреча между красно-белыми и пермяками завершилась вничью - 0:0.

После 14 туров "Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 21 очко. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 7 баллов. "Амкар", в свою очередь, располагается на 12-й позиции, набрав 16 очков.

Текстовая трансляция матча "Спартак" - "Амкар"

Спартак М - Амкар

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (15)
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tarkys

Бывает.

21:30

s.petr

Если честно , то у Спартака был один реально голевой момент , всё остальное не более чем "толкотня в передней" ,даже этот Генич и тот просил какой нибудь " корявенький" голешник .

21:23

Долго наблюдал за идиотами на эт

Надо было судейке-ондону вместо одного ляма два заряжать)))

21:15

shpasic

не было никакого автобуса, это только против ЦСКА команды играют по тактике 9-1.))

21:14

Bibigon2000

После 14 туров "Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 21 очко. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 7 баллов....====офигуеть...

21:11

waleriy

Каррера проиграл тактически и ненадо было выпускать мельгарехо-все запорол. Кутепов тоже слабак.

21:10

vovaklg

индорасы двуличные

21:10

морпех

uliss73 Э ребята!!! Жду воплей и заметок о купленном судействе!!! Не ставить такие пенальти?!! Чистая победа Амкара!!! Спартак и судья украли у простых ребят победу!!! 21:04////А ты считаешь пенальти не было?

21:05

морпех

Да грош вам цена,если даже с судьями не можете автобус не то,что обойти,а и даже объехать!!))

21:05

uliss73

Э ребята!!! Жду воплей и заметок о купленном судействе!!! Не ставить такие пенальти?!! Чистая победа Амкара!!! Спартак и судья украли у простых ребят победу!!!

21:04

genas

амкар так бы со всеми играл...теперь начнёт всем проигрывать

21:04

ОДЕССА-76

если ноги кривые, то не хрен жаловаться.

21:03

А-спид

От смерти по колесами автобуса вас спас только продажный судья Кукуян. Так что не хрюкали бы.

21:03

s.petr

Видимо объезжалка ещё не выросла ........

21:02

cizoch

отскочили , работа с судьями идёт опять

21:01