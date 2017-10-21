"Спартак" - о ничьей с "Амкаром": "Объехать автобус" так и не удалось"

"Спартак" в Твиттере назвал игру "Амкара" в матче 14-го тура чемпионата России автобусом, который не удалось объехать. Встреча между красно-белыми и пермяками завершилась вничью - 0:0.
После 14 туров "Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 21 очко. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 7 баллов. "Амкар", в свою очередь, располагается на 12-й позиции, набрав 16 очков.
"Объехать автобус" так и не удалось... Звучит финальный свисток.#СпартакАмкар 0:0 pic.twitter.com/qKoM8ZNteb– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 октября 2017 г.
Текстовая трансляция матча "Спартак" - "Амкар"
tarkys
Бывает.
21:30
s.petr
Если честно , то у Спартака был один реально голевой момент , всё остальное не более чем "толкотня в передней" ,даже этот Генич и тот просил какой нибудь " корявенький" голешник .
21:23
Долго наблюдал за идиотами на эт
Надо было судейке-ондону вместо одного ляма два заряжать)))
21:15
shpasic
не было никакого автобуса, это только против ЦСКА команды играют по тактике 9-1.))
21:14
Bibigon2000
После 14 туров "Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 21 очко. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 7 баллов....====офигуеть...
21:11
waleriy
Каррера проиграл тактически и ненадо было выпускать мельгарехо-все запорол. Кутепов тоже слабак.
21:10
vovaklg
индорасы двуличные
21:10
морпех
uliss73 Э ребята!!! Жду воплей и заметок о купленном судействе!!! Не ставить такие пенальти?!! Чистая победа Амкара!!! Спартак и судья украли у простых ребят победу!!! 21:04////А ты считаешь пенальти не было?
21:05
морпех
Да грош вам цена,если даже с судьями не можете автобус не то,что обойти,а и даже объехать!!))
21:05
uliss73
Э ребята!!! Жду воплей и заметок о купленном судействе!!! Не ставить такие пенальти?!! Чистая победа Амкара!!! Спартак и судья украли у простых ребят победу!!!
21:04
genas
амкар так бы со всеми играл...теперь начнёт всем проигрывать
21:04
ОДЕССА-76
если ноги кривые, то не хрен жаловаться.
21:03
А-спид
От смерти по колесами автобуса вас спас только продажный судья Кукуян. Так что не хрюкали бы.
21:03
s.petr
Видимо объезжалка ещё не выросла ........
21:02
cizoch
отскочили , работа с судьями идёт опять
21:01