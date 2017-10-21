"Спартак" - о ничьей с "Амкаром": "Объехать автобус" так и не удалось"

"Спартак" в Твиттере назвал игру "Амкара" в матче 14-го тура чемпионата России автобусом, который не удалось объехать. Встреча между красно-белыми и пермяками завершилась вничью - 0:0.

После 14 туров "Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 21 очко. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 7 баллов. "Амкар", в свою очередь, располагается на 12-й позиции, набрав 16 очков.

Текстовая трансляция матча "Спартак" - "Амкар"