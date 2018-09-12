"Спартак": "Нимели сыграл в одной команде с Веа"

Сборная Либерии проиграла команде Нигерии со счетом 1:2 в товарищеском матче. На 65-й минуте на поле появился нападающий "Спартака-2" Сильванус Нимели.
Встреча примечательна тем, что в стартовом составе либерийцев вышел 51-летний Джордж Веа - обладатель "Золотого мяча" 1995 года, легендарный нападающий "ПСЖ" и "Милана".
Веа, занимающий пост президента страны, был заменен на 79-й минуте. Таким образом, 20-летний Нимели на протяжении 15 минут составлял дуэт форвардов с великим соотечественником.
George Weah comes out of retirement to play for Liberia - at 51 https://t.co/C0o5rCOxjE pic.twitter.com/z0kH0nwHl3– Indy Football (@IndyFootball) 12 сентября 2018 г.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-09-12-nimeli_sygral_v_odnoy_komande_s_vea/