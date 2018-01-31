"Спартак" не выиграл в третьем матче в 2018 году

"Спартак" на сборе в Испании сыграл вничью с софийским ЦСКА (0:0). В составе красно-белых дебютировал новичок команды защитник Никола Максимович, арендованный у "Наполи".
Отметим, что команда Массимо Карреры проиграла две первых встречи в 2018 году: "Шанхай Шанган" (0:1) и "Астане" (2:3). В субботу, 3 февраля, "Спартак" сыграет против китайской команды "Хэбэй Чайна Форчун".
Товарищеский матч
"СПАРТАК" (Россия) - ЦСКА Сф (Болгария) - 0:0
"Спартак": Ребров, Ещенко (Петкович, 75), Максимович (Боккетти, 68), Кутепов, Комбаров (Рассказов, 75), Педро Роша (Самедов, 68), Фернанду, Глушаков (Зобнин, 65), Пашалич (Бакаев, 79), Промес (Мельгарехо, 68), Луиз Адриану (Зе Луиш, 68).
ЦСКА: Китанов (Черняускас, 46), Манолев, Дюлгеров, Бодуров, Жеферсон, Лое, Тиагу Родригес, Альберг, Десподов, Энрике, Фернанду Каранга.
31 января. Ла-Линеа-де-ла-Консепсион. Стадион Municipal La Linea.
Бу-га-га!
Прогресс очевиден. Рисоводам и кочевникам слетели без вариантов, а с лечо уже ничейку зацепили.
21:42
dmit1133
Сальве сказать спасибо и до свидания! А про Диму Комбарова,наверное.уже и шутить-мовитон(! А так,конечно,пока в товарняках,Питер смотрится очень мощно в отличие от нас! Увидим весной,чей кунг-фу круче)!
21:32
Russellmoto
Это хорошо очень..Специально просто так задумано!
21:32
alex lav
А как там 30-млн звезда АПЛ?
21:32
Бу-га-га!
"Порвали"©))
21:31
alex lav
Великий почин...))
21:30
Талантливый
Спартак - унылый скам!)
21:30