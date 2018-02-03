"Спартак" не выиграл в четвертом матче в 2018 году

"Спартак" на сборе в Испании проиграл "Хэбэй Чайна Форчун" (1:2). У красно-белых отличился Зе Луиш, в составе китайской команды отличились Эрнанес и Жервинью.

За москвичей дебютировал новичок команды полузащитник Софьян Ханни, который вышел с первых минут.

Отметим, что команда Массимо Карреры в 2018 году еще не побеждала: после поражений от "Шанхай Шанган" (0:1) и "Астаны" (2:3) красно-белые сыграли вничью с софийским ЦСКА (0:0).

В среду, 7 февраля, "Спартак" встретится с пражской "Спартой".

Товарищеский матч

"СПАРТАК" (Россия) - "Хэбэй Чайна Форчун" (Китай) - 1:2 (0:1)

Голы: Эрнанес, 31 (0:1). Зе Луиш, 78 (1:1). Жервинью, 86 (1:2).

"Спартак": Максименко, Петкович, Таски, Боккетти (Кутепов, 79), Рассказов, Самедов (Бакаев, 68), Игнатов (Фернанду, 60), Зобнин, Ханни (Луиз Адриану, 60), Мельгарехо (Педро Роша, 85), Зе Луиш.