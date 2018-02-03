"Спартак" не выиграл в четвертом матче в 2018 году

"Спартак" на сборе в Испании проиграл "Хэбэй Чайна Форчун" (1:2). У красно-белых отличился Зе Луиш, в составе китайской команды отличились Эрнанес и Жервинью.
За москвичей дебютировал новичок команды полузащитник Софьян Ханни, который вышел с первых минут.
Отметим, что команда Массимо Карреры в 2018 году еще не побеждала: после поражений от "Шанхай Шанган" (0:1) и "Астаны" (2:3) красно-белые сыграли вничью с софийским ЦСКА (0:0).
В среду, 7 февраля, "Спартак" встретится с пражской "Спартой".
Товарищеский матч
"СПАРТАК" (Россия) - "Хэбэй Чайна Форчун" (Китай) - 1:2 (0:1)
Голы: Эрнанес, 31 (0:1). Зе Луиш, 78 (1:1). Жервинью, 86 (1:2).
"Спартак": Максименко, Петкович, Таски, Боккетти (Кутепов, 79), Рассказов, Самедов (Бакаев, 68), Игнатов (Фернанду, 60), Зобнин, Ханни (Луиз Адриану, 60), Мельгарехо (Педро Роша, 85), Зе Луиш.
- Спартак (футбол)
- Жервинью
- Зе Луиш
- Массимо Каррера
- Андерсон де Карвалью Эрнанес
- Хэбэй Чайна Форчун
- Софьян Ханни
К.Б.Ын
yspesh4 Гы Никита Симонян: "Мне не интересно, залетит Джикия или нет!" 20:59 /// А ты знаешь, что за словами следит здесь передовой отряд боевых хряков ИКБУНов? Не знаю, кто перелогинился опять, но вводи им дипломатичнее имхо. 21:50--------- Подойди к Амкару. Он тебя помоет )))
21:53
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
К.Б.Ын---не ощущаешь тяжести никакой?
21:51
yspesh4
Гы Никита Симонян: "Мне не интересно, залетит Джикия или нет!" 20:59 /// А ты знаешь, что за словами следит здесь передовой отряд боевых хряков ИКБУНов? Не знаю, кто перелогинился опять, но вводи им дипломатичнее имхо.
21:50
К.Б.Ын
rohkea беркут 7 прав, как никто другой! зачет))) 21:44--------- Ну дык это нормальным пацанам понятно. Это не понятно только Бу-га-га!, у него на помойке воды нет и очко чешиццо )))
21:49
rohkea
беркут 7 прав, как никто другой! зачет)))
21:44
Бу-га-га!
Суммарно за 5 лет 0:20, а суммарно за 4 месяца - 1:18.)))) За 5 лет получается - 1:270.)))
21:38
Berkut-7
Да наплевать на результаты во время соборов , там обкатывают новичков , молодежь , схемы , если не во время сборов соврешать ошибки в матчах и смотреть как что работает, то тогда где и с кем? ПУсть хоть 10 матчей проиграют , главное в официальных играх победы .
21:29
resifi
Где фотки из раздевалки?????????????????
21:25
King's Bounty RND
В Китае неплохие команды то..
21:13
Алексей Д.
Так-то, результаты Спартака и Зенита на сборах прям радуют. Сразу видно кто будет бороться с Локо, а кто опять в ЛЧ не попадёт))
21:03
К.Б.Ын
А это шо за Питросянка нарисовалсо ???
21:03
Гы
Никита Симонян: "Мне не интересно, залетит Джикия или нет!"
20:59
Гы
yspesh4 Тяжко мясу без Джикии будет. В любой момент залететь может.______________________ Джикия?!
20:56
Byram
Глушаков, давай фотки! ))))))))))))))))))
20:54
dt
Всё. Бяда. Запускайте снова новость, что Манчини интересуются Болтон и Фулхэм.
20:52
К.Б.Ын
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka Знамя "Чемпион страны" Спартак несёт "достойно"! Ответственность должна быть хоть какая-нибудь, собранность. 20:46--------- Дядя, ты б это шёл в... Амкар. Пока тя не послали за мылом )
20:50
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
Знамя "Чемпион страны" Спартак несёт "достойно"! Ответственность должна быть хоть какая-нибудь, собранность.
20:46
К.Б.Ын
alex lav Всем по 0:7 за счет "народной команды"...) 20:38--------- Тогда уж пиши по 0.75. Будь мужиком)
20:44
alex lav
Всем по 0:7 за счет "народной команды"...)
20:38
pahom-17
а почему он должен был обязательно выиграть? ..готовность определится даже не по Атлетику, а с Локо....вот там и будем смотреть готовность...да и играет сборная солянка..основа наигрывается в закрытом режиме и в последнюю неделю..так было и в прошлом сезоне..так что все впереди...
20:34
Бу-га-га!
"Донные обитатели морей и океанов — 3 млн видео" ©
20:22
yspesh4
Тяжко мясу без Джикии будет. В любой момент залететь может.
20:09
Бу-га-га!
Самовары уже пипиёна крячут.)))
20:08
BeeBop
Сейчас Спартак - лучшая команда по-всем компонентам...Кони завидуют...Кони тоже ни одного матча не выиграли...но Спартак больше заплатил за новых суперфутболистов, так что Спартак лучшу!!!
20:08
Бу-га-га!
Хэбэй Чайник Форчун.)))) Почти Хафнофьёрдур.)))
20:07
serzheo
Жервиньё - красава. Как детей - и оборону и вратаря, просто как во дворе))) Чемпиёны фиговы)))
20:06
Бу-га-га!
Удрали от хунвэйбинов в Испанию, но и там нахлобук настиг.)))
20:05
Талантливый
Кбын, ты сам-то уже подмылся?))
20:04
Бу-га-га!
Даёшь Дорнбирн!)))
20:04
Бу-га-га!
Надо с пингвинами товарняк скатать.))) Глядишь, и ничейку зацепят.)))
20:01