19:49 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" не выиграл в четвертом матче в 2018 году

39

"Спартак" на сборе в Испании проиграл "Хэбэй Чайна Форчун" (1:2). У красно-белых отличился Зе Луиш, в составе китайской команды отличились Эрнанес и Жервинью.

За москвичей дебютировал новичок команды полузащитник Софьян Ханни, который вышел с первых минут.

Отметим, что команда Массимо Карреры в 2018 году еще не побеждала: после поражений от "Шанхай Шанган" (0:1) и "Астаны" (2:3) красно-белые сыграли вничью с софийским ЦСКА (0:0).

В среду, 7 февраля, "Спартак" встретится с пражской "Спартой".

Товарищеский матч

"СПАРТАК" (Россия) - "Хэбэй Чайна Форчун" (Китай) - 1:2 (0:1)

Голы: Эрнанес, 31 (0:1). Зе Луиш, 78 (1:1). Жервинью, 86 (1:2).

"Спартак": Максименко, Петкович, Таски, Боккетти (Кутепов, 79), Рассказов, Самедов (Бакаев, 68), Игнатов (Фернанду, 60), Зобнин, Ханни (Луиз Адриану, 60), Мельгарехо (Педро Роша, 85), Зе Луиш.

Спартак М - Хэбэй Чайна Форчун

 

39
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (39)
Войти, чтобы оставить комментарий

К.Б.Ын

yspesh4 Гы Никита Симонян: "Мне не интересно, залетит Джикия или нет!" 20:59 /// А ты знаешь, что за словами следит здесь передовой отряд боевых хряков ИКБУНов? Не знаю, кто перелогинился опять, но вводи им дипломатичнее имхо. 21:50--------- Подойди к Амкару. Он тебя помоет )))

21:53

AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka

К.Б.Ын---не ощущаешь тяжести никакой?

21:51

yspesh4

Гы Никита Симонян: "Мне не интересно, залетит Джикия или нет!" 20:59 /// А ты знаешь, что за словами следит здесь передовой отряд боевых хряков ИКБУНов? Не знаю, кто перелогинился опять, но вводи им дипломатичнее имхо.

21:50

К.Б.Ын

rohkea беркут 7 прав, как никто другой! зачет))) 21:44--------- Ну дык это нормальным пацанам понятно. Это не понятно только Бу-га-га!, у него на помойке воды нет и очко чешиццо )))

21:49

rohkea

беркут 7 прав, как никто другой! зачет)))

21:44

Бу-га-га!

Суммарно за 5 лет 0:20, а суммарно за 4 месяца - 1:18.)))) За 5 лет получается - 1:270.)))

21:38

Berkut-7

Да наплевать на результаты во время соборов , там обкатывают новичков , молодежь , схемы , если не во время сборов соврешать ошибки в матчах и смотреть как что работает, то тогда где и с кем? ПУсть хоть 10 матчей проиграют , главное в официальных играх победы .

21:29

resifi

Где фотки из раздевалки?????????????????

21:25

King's Bounty RND

В Китае неплохие команды то..

21:13

Алексей Д.

Так-то, результаты Спартака и Зенита на сборах прям радуют. Сразу видно кто будет бороться с Локо, а кто опять в ЛЧ не попадёт))

21:03

К.Б.Ын

А это шо за Питросянка нарисовалсо ???

21:03

Гы

Никита Симонян: "Мне не интересно, залетит Джикия или нет!"

20:59

Гы

yspesh4 Тяжко мясу без Джикии будет. В любой момент залететь может.______________________ Джикия?!

20:56

Byram

Глушаков, давай фотки! ))))))))))))))))))

20:54

dt

Всё. Бяда. Запускайте снова новость, что Манчини интересуются Болтон и Фулхэм.

20:52

К.Б.Ын

AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka Знамя "Чемпион страны" Спартак несёт "достойно"! Ответственность должна быть хоть какая-нибудь, собранность. 20:46--------- Дядя, ты б это шёл в... Амкар. Пока тя не послали за мылом )

20:50

AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka

Знамя "Чемпион страны" Спартак несёт "достойно"! Ответственность должна быть хоть какая-нибудь, собранность.

20:46

К.Б.Ын

alex lav Всем по 0:7 за счет "народной команды"...) 20:38--------- Тогда уж пиши по 0.75. Будь мужиком)

20:44

alex lav

Всем по 0:7 за счет "народной команды"...)

20:38

pahom-17

а почему он должен был обязательно выиграть? ..готовность определится даже не по Атлетику, а с Локо....вот там и будем смотреть готовность...да и играет сборная солянка..основа наигрывается в закрытом режиме и в последнюю неделю..так было и в прошлом сезоне..так что все впереди...

20:34

Бу-га-га!

"Донные обитатели морей и океанов — 3 млн видео" ©

20:22

yspesh4

Тяжко мясу без Джикии будет. В любой момент залететь может.

20:09

Бу-га-га!

Самовары уже пипиёна крячут.)))

20:08

BeeBop

Сейчас Спартак - лучшая команда по-всем компонентам...Кони завидуют...Кони тоже ни одного матча не выиграли...но Спартак больше заплатил за новых суперфутболистов, так что Спартак лучшу!!!

20:08

Бу-га-га!

Хэбэй Чайник Форчун.)))) Почти Хафнофьёрдур.)))

20:07

serzheo

Жервиньё - красава. Как детей - и оборону и вратаря, просто как во дворе))) Чемпиёны фиговы)))

20:06

Бу-га-га!

Удрали от хунвэйбинов в Испанию, но и там нахлобук настиг.)))

20:05

Талантливый

Кбын, ты сам-то уже подмылся?))

20:04

Бу-га-га!

Даёшь Дорнбирн!)))

20:04

Бу-га-га!

Надо с пингвинами товарняк скатать.))) Глядишь, и ничейку зацепят.)))

20:01