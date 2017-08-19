"Спартак" не интересуется Дмитрием Тарасовым

Информация о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова в "Спартак" не соответствует действительности. Сегодня получила распространение новость о том, что красно-белые рассматривают вариант приобретения 30-летнего хавбека сборной России, в услугах которого заинтересован главный тренер чемпионов Массимо Каррера.

По данным "СЭ", "Спартак" не прорабатывают вариант возвращения своего воспитанника. Как мы уже сообщали, красно-белые рассчитывают укрепить позицию в центре полузащиты 24-летним хавбеком "Рубина", экс-футболистом "Локо" Магомедом Оздоевым.

Сегодня "Спартак" и "Локомотив" встретятся в матче 7-го тура премьер-лиги. Игра между чемпионом и обладателем Кубка России начнется в 17.30. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча.