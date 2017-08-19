16:20 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" не интересуется Дмитрием Тарасовым

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Информация о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова в "Спартак" не соответствует действительности. Сегодня получила распространение новость о том, что красно-белые рассматривают вариант приобретения 30-летнего хавбека сборной России, в услугах которого заинтересован главный тренер чемпионов Массимо Каррера.

По данным "СЭ", "Спартак" не прорабатывают вариант возвращения своего воспитанника. Как мы уже сообщали, красно-белые рассчитывают укрепить позицию в центре полузащиты 24-летним хавбеком "Рубина", экс-футболистом "Локо" Магомедом Оздоевым.

Сегодня "Спартак" и "Локомотив" встретятся в матче 7-го тура премьер-лиги. Игра между чемпионом и обладателем Кубка России начнется в 17.30. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча.

результаты опроса
17880 чел.
Как завершится матч 7-го тура премьер-лиги "Спартак" - "Локомотив"?
Крупной победой "Спартака"
10.4%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
40.6%
Результативной ничьей
19.3%
Нулевой ничьей
5.0%
Победой "Локомотива" с разностью в один-два мяча
20.7%
Крупной победой "Локомотива"
4.0%
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Millwall82

Ну вообще-то он воспитанник мяса. Так что.

16:40

ustin007

ФУУУУУУУУУУУУ отлегло от сердца нельзя же так пугать болельщиков Спартака!!!

16:26