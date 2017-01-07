"Спартак" не хочет отпускать Ромулу бесплатно

Сделка по переходу полузащитника "Спартака" Ромулу в "Фламенго" может сорваться, утверждает O Globo. По информации бразильского издания, российский клуб не хочет бесплатно отпускать 26-летнего бразильца и требует компенсацию несмотря на то, что нынешний контракт хавбека рассчитан до конца сезона. Таким образом, игрок может и не присоединиться к команде из Рио-де-Жанейро 11 января, как это планировалось ранее.

Напомним, СМИ писали, что Ромулу, который выступает за красно-белых с 2012 года, готов отказаться от зарплаты в "Спартаке" ради перехода в бразильский клуб. Футболист получил разрешение на переговоры, перед тем как уехал в отпуск. "СЭ" сообщал, что бразилец покинул Москву с 16 чемоданами.