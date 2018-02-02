"Спартак" не делал "Сантосу" предложений по Вериссимо на этой неделе

Трансфер защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо в "Спартак" затягивается. Агент футболиста Апаресиду Инасиу, а также источник в бразильском клубе рассказали "СЭ", что красно-белые не делали предложений "Сантосу" о покупке защитника на этой неделе.

Ранее Инасиу говорил, что ждет нового предложения от московского клуба в понедельник, однако его пока не последовало. Добавим, что переходу препятствует раздельное владение правами на игрока: 80 процентов принадлежит "Сантосу", а еще 20 – агентствам MGS Sport и AIRC Sports, которые представляют и интересы Вериссимо. (Гоша ЧЕРНОВ)