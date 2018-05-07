"Спартак" не будет досрочно увольнять Пилипчука

Как стало известно "СЭ", "Спартак" не намерен досрочно разрывать контракт с Романом Пилипчуком, ассистентом Массимо Карреры, несмотря на то, что с 4 мая 51-летний специалист не принимает участия в занятиях команды и работе тренерского штаба.

Соглашение Пилипчука, который 3 мая через "СЭ" объявил, что покинет красно-белых после окончания сезона-2017/18, заканчивается 31 мая этого года. Напомним, что тренер пришел в московский клуб в июне 2016-го в качестве одного из помощников Дмитрия Аленичева. (Вячеслав КОРОТКИН)

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