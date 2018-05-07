19:50 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" не будет досрочно увольнять Пилипчука

Роман ПИЛИПЧУК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Роман ПИЛИПЧУК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Как стало известно "СЭ", "Спартак" не намерен досрочно разрывать контракт с Романом Пилипчуком, ассистентом Массимо Карреры, несмотря на то, что с 4 мая 51-летний специалист не принимает участия в занятиях команды и работе тренерского штаба.

Соглашение Пилипчука, который 3 мая через "СЭ" объявил, что покинет красно-белых после окончания сезона-2017/18, заканчивается 31 мая этого года. Напомним, что тренер пришел в московский клуб в июне 2016-го в качестве одного из помощников Дмитрия Аленичева. (Вячеслав КОРОТКИН)

Массимо Каррера: "То, как ушел Пилипчук - некрасиво по отношению к "Спартаку" // 
Почему Пилипчук не поблагодарил Карреру. Мнение Рабинера // 
"Спартак" и Каррера: дальше без Пилипчука. Кто следующий?

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Andrey6201

Лёнька не вседобревший, а обдолбанный на всю голову, да ещё в окружении даунов-советчиков. "Удачи" в 30-м туре

21:14

баламошка

Лёнька Вседобрейший!

21:01

Andrey6201

Клоуны

20:44

DMITRY123456

НЕТ НИКАКОГО КРИЗИСА

20:42

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