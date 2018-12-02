"Спартак" назвал состав на матч с "Локомотивом". Глушаков - в старте, Ещенко нет в заявке

Стал известен стартовый состав "Спартака" на домашний матч 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом". В заявке команды нет защитника Андрея Ещенко. Полузащитник Денис Глушаков выйдет на поле с первых минут

"Спартак": Ребров, Комбаров, Кутепов, Джикия, Рассказов, Мельгарехо, Глушаков, Фернанду, Ханни, Зе Луиш, Адриану.

Запасные: Селихов, Максименко, Петкович, Тимофеев, Игнатов, Ташаев, Джано, Попов, Самедов, Ломовицкий, Мелкадзе, Педро Роша.

Матч "Спартак" – "Локомотив" пройдет сегодня на "Открытие Арене". Игра начнется в 19:00 по московскому времени. "СЭ" проведеттекстовую трансляцию встречи.

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