11:03 5 августа | Футбол — РФПЛ

"Спартак" назвал состав молодежки на встречу с "Зенитом"

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Стал известен стартовый состав молодежки "Спартака" на матч 4-го тура молодежного первенства премьер-лиги против "Зенита". С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Аверкиев (к), Иванов, Феофилактов, Миронов (к), Воропаев, Пацев, Орехов, Рудковский, Никулин, Мазуров, Лопатин.

Запасные: Лазарев, Сазонов, Зепатта, Петрунин, Игнатов, Прошляков, Митрога.

Встреча начнется в 12.00 на Малой арене "Петровского" в Петербурге.

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