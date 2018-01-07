"Спартак" назвал самые посещаемые матчи сезона

Пресс-служба "Спартака" опубликовала топ-3 самых посещаемых домашних матчей клуба в этом сезоне. Отметим, что две встречи из трех были сыграны в Лиге чемпионов.
"Сегодня публикуем для вас заключительные топ-3 первой части сезона-2017/18 по данным статистики. И это статистика нашего самого важного игрока - наших трибун! Итак, тройка самых посещаемых матчей прошедшей части сезона", - говорится в сообщении на странице "Спартака" в Твиттере.
Тройка самых посещаемых матчей выглядит следующим образом.
1. "Спартак" – "Севилья" (44307 зрителей);
2. "Спартак" – ЦСКА (44062 зрителя);
3. "Спартак" – "Ливерпуль" (43376 зрителей).
📊👊👏🏟 Сегодня публикуем для вас заключительные топ-3 первой части сезона-2017/18 по данным статистики.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 7 января 2018 г.
И это статистика нашего самого важного игрока - наших трибун! Итак, тройка самых посещаемых матчей прошедшей части сезона на @otkritiearena! 💪💪💪 pic.twitter.com/z0UWE0IPRg