"Спартак" назвал самые посещаемые матчи сезона

Пресс-служба "Спартака" опубликовала топ-3 самых посещаемых домашних матчей клуба в этом сезоне. Отметим, что две встречи из трех были сыграны в Лиге чемпионов.

"Сегодня публикуем для вас заключительные топ-3 первой части сезона-2017/18 по данным статистики. И это статистика нашего самого важного игрока - наших трибун! Итак, тройка самых посещаемых матчей прошедшей части сезона", - говорится в сообщении на странице "Спартака" в Твиттере.

Тройка самых посещаемых матчей выглядит следующим образом.

1. "Спартак" – "Севилья" (44307 зрителей);

2. "Спартак" – ЦСКА (44062 зрителя);

3. "Спартак" – "Ливерпуль" (43376 зрителей).