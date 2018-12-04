"Спартак" направил письмо в КДК РФС по эпизоду с удалением Рассказова

"Спартак" направил письмо в КДК РФС с просьбой сделать запрос в Контрольно-квалификационную комиссию по судейству по эпизоду в матче 16-го тура российской премьер-лиги между красно-белыми и "Локомотивом" (2:1) с удалением защитника Николая Рассказова, говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба.

Судья воскресной встречи Сергей Карасев решил, что футболист сыграл отставленной в сторону правой рукой и остановил мяч, летевший в ворота после удара Федора Смолова. За это "Спартак" был наказан пенальти, а Рассказов получил красную карточку.

Сообщается, что в случае, если ККК признает решение арбитра ошибочным, КДК будет вправе отменить красную карточку и дисквалификацию игрока. К письму также приложено видео, снятое клубным оператором. На записи видно, что мяч попал Рассказову сначала не в руку, а в лицо.

Что скажет на это видео судейский комитет РФС? (отличная работа нашего оператора https://t.co/iGc4v7XffL 🔝) pic.twitter.com/FIiMY1d6Wd – Филипп Папенков (@PippoGranato) 4 декабря 2018 г.

"Спартак" - "Локомотив": Рассказов удален ошибочно?

⚠️ Сегодня @fcsm_official направил письмо в КДК @official_rfs с просьбой сделать запрос в Контрольно-квалификационную комиссию по судейству по эпизоду с удалением защитника красно-белых Николая Рассказова в матче @rfpl против @fclokomotiv.#СпартакЛокомотив pic.twitter.com/U3GdDxGuPE – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 декабря 2018 г.

Александр Егоров – о красной карточке Рассказову: "Доверяю арбитру, поступил бы так же, как он"