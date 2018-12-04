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"Спартак" направил письмо в КДК РФС по эпизоду с удалением Рассказова

2 декабря. Москва. Тушино. "Спартак" - "Локомотив" - 2:1. Сергей Карасев удаляет Николая Рассказова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
2 декабря. Москва. Тушино. "Спартак" - "Локомотив" - 2:1. Сергей Карасев удаляет Николая Рассказова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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"Спартак" направил письмо в КДК РФС с просьбой сделать запрос в Контрольно-квалификационную комиссию по судейству по эпизоду в матче 16-го тура российской премьер-лиги между красно-белыми и "Локомотивом" (2:1) с удалением защитника Николая Рассказова, говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба.

Судья воскресной встречи Сергей Карасев решил, что футболист сыграл отставленной в сторону правой рукой и остановил мяч, летевший в ворота после удара Федора Смолова. За это "Спартак" был наказан пенальти, а Рассказов получил красную карточку.

Сообщается, что в случае, если ККК признает решение арбитра ошибочным, КДК будет вправе отменить красную карточку и дисквалификацию игрока. К письму также приложено видео, снятое клубным оператором. На записи видно, что мяч попал Рассказову сначала не в руку, а в лицо.

"Спартак" - "Локомотив": Рассказов удален ошибочно?

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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