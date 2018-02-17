"Спартак" напомнил о годовщине кончины Николая Старостина

"Спартак" в Твиттере напомним о годовщине смерти основателя клуба Николая Старостина. Легенда московского клуба ушел из жизни ровно 22 года назад, 17 февраля 1996 года. Ему было 94 года.

"Двадцать два года без Николая Петровича Старостина ... Помним", - говорится в подписи к записи.