"Спартак" напомнил о годовщине кончины Николая Старостина

"Спартак" в Твиттере напомним о годовщине смерти основателя клуба Николая Старостина. Легенда московского клуба ушел из жизни ровно 22 года назад, 17 февраля 1996 года. Ему было 94 года.
"Двадцать два года без Николая Петровича Старостина ... Помним", - говорится в подписи к записи.
Двадцать два года без Николая Петровича Старостина ...– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 февраля 2018 г.
Помним ... pic.twitter.com/ko0a6brME3
Platinum1991
Для Николая Старостина лучшей памятью были бы ПОБЕДЫ Спартака! Вот этим должны проникнуться игроки Спартака и радовать нас победами!!! Победы - это лучшая память для великого человека и гражданина! С радостью ВСПОМИНАЕМ все его дела во славу нашего отечественного и спартаковского футбола. Есть с кого в нынешнем Спартаке брать пример! Каррера должен РАВНЯТЬСЯ на Старостиных!!! Каррере надо улучшить качество тренировочного процесса и удлинить тренировки! Запомните! Победы КУЮТСЯ на тренировках!!! Как тренируются, так и играют! Прямо пропорциональная зависимость!
16:28