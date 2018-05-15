"Спартак" намерен изменить систему физподготовки

Как стало известно "СЭ", тренерский штаб "Спартака" покинет тренер по физподготовке Хавьер Нойя Сальсес, который работал в системе клуба с 2010 года. Вместе с тем, все-таки не будет подписан новый контракт и его коллегой Джорджо д’Урбано – действующее соглашение итальянца заканчивается 31 мая. У 60-летнего специалиста есть предложения от ряда команд серии А.

Такие шаги связаны с желанием руководства красно-белых в целом изменить подход к физической подготовке, учитывая, что в сезоне-2017/18 этот аспект нередко вызывал вопросы. На смену Сальсесу ид’Урбано могут придти иностранец и россиянин, причем последний из второй команды "Спартака" или из дубля. (Вячеслав КОРОТКИН)

Напомним, в завершившемся чемпионате России "Спартак", проиграв в 30-м туре "Динамо" (0:1) уступил вторую строчку и прямую путевку в Лигу чемпионов ЦСКА. В следующем сезоне красно-белые начнут выступление в главном еврокубковом турнире с 3-го квалификационного раунда.

"Спартак" подарил ЦСКА жизнь //

"Спартаку" нужна перезагрузка. Карреру ждет жаркое лето //

Массимо Каррера: "Плохой сезон. И в этом виноват я"