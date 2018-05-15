"Спартак" намерен изменить систему физподготовки

Как стало известно "СЭ", тренерский штаб "Спартака" покинет тренер по физподготовке Хавьер Нойя Сальсес, который работал в системе клуба с 2010 года. Вместе с тем, все-таки не будет подписан новый контракт и его коллегой Джорджо д’Урбано – действующее соглашение итальянца заканчивается 31 мая. У 60-летнего специалиста есть предложения от ряда команд серии А.
Такие шаги связаны с желанием руководства красно-белых в целом изменить подход к физической подготовке, учитывая, что в сезоне-2017/18 этот аспект нередко вызывал вопросы. На смену Сальсесу ид’Урбано могут придти иностранец и россиянин, причем последний из второй команды "Спартака" или из дубля. (Вячеслав КОРОТКИН)
Напомним, в завершившемся чемпионате России "Спартак", проиграв в 30-м туре "Динамо" (0:1) уступил вторую строчку и прямую путевку в Лигу чемпионов ЦСКА. В следующем сезоне красно-белые начнут выступление в главном еврокубковом турнире с 3-го квалификационного раунда.
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Дармоед
Ханни норм. ему надо побольше времени дать.
13:05
Очень плохой мальчик
Kasymus,Самедов и Ещенко -балласт,первый-отработанный материал,второму -34 года,пора на покой.
13:00
Очень плохой мальчик
Водителя автобуса тоже поменяйте.
12:57
Kasymus
Спартак (читай Федун Л.А.) должен понять, что это тупик. Ребров, Селихов, Джикия, Тигиев, Ещенко, Фернанду, Луиз Адриану, Самедов, Зобнин, Тимофеев - это основа нового Спартака. Остальных надо гнать в анус или продавать ...
12:53
Красно-белый навсегда
Опять "скрытые" источники...
12:50
grroznyi85
Хавьер Нойя Сальсес очень хороший специалист. А вот профессионализм Джорджо д’Урбано вызывает вопросы
12:38