"Спартак" наградил победителей конкурса Winline

Официальный партнер букмекерской компании Winline – ФК "Спартак" разыграл среди болельщиков красно-белых уникальные призы.

Победителей оказалось пятеро, и на заключительном матче чемпионата России в 2018 году они получили фирменные футболки "Спартака", в то же время один из победителей не смог лично присутствовать на игре, и мяч с автографами игроков отправился к нему в Казань.

Кроме того, один из победителей принял участие в конкурсе, проводимом на каждом домашнем матче "Спартака" – "Гол на миллион". Чтобы получить существенный финансовый приз в конкурсе "Гол на миллион", участнику нужно забить гол с одиннадцатиметровой отметки, за это он получит 11 тысяч рублей, если он сможет поразить ворота с центра поля, то унесет домой 250 тысяч рублей. Главный же приз – миллион рублей, его можно получить, забив с угла поля.

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