16:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спартак" начнет привлекать зрителей с ограниченными возможностями

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Александр СЕРГЕЕВ в Лужниках с бывшим главным тренером "Спартака" Валерием КАРПИНЫМ..."Карпин позвал в раздевалку и попросил что-нибудь сказать команде"

 

Болельщик "Спартака" Александр Сергеев приступил к работе в клубе и будет отвечать за взаимодействие со зрителями с ограниченными возможностями, информирует официальный сайт красно-белых.

Новый сотрудник с детства передвигается на инвалидной коляске, но, несмотря на это, вот уже несколько лет активно участвует в фан-движении красно-белых, посещает большинство домашних матчей, нередко поддерживает команду на выезде и знаком со многими футболистами команды.

 

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/94561/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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kokkk3

хаха

17:56

Slim Taller

Привлекать к ответственности?!

17:46

баламошка

Хорошо, надеюсь, что это не просто рекламная акция.

17:14

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