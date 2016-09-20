"Спартак" начнет привлекать зрителей с ограниченными возможностями

Болельщик "Спартака" Александр Сергеев приступил к работе в клубе и будет отвечать за взаимодействие со зрителями с ограниченными возможностями, информирует официальный сайт красно-белых.
Новый сотрудник с детства передвигается на инвалидной коляске, но, несмотря на это, вот уже несколько лет активно участвует в фан-движении красно-белых, посещает большинство домашних матчей, нередко поддерживает команду на выезде и знаком со многими футболистами команды.
kokkk3
хаха
17:56
Slim Taller
Привлекать к ответственности?!
17:46
баламошка
Хорошо, надеюсь, что это не просто рекламная акция.
17:14