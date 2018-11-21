"Спартак" начнет подготовку к весенней части сезона в ОАЭ

Как стало известно "СЭ", 8 января будущего года "Спартак" отправится на сбор в Дубай, где пробудет две недели.

Новый главный тренер красно-белых Олег Кононов не стал возражать против традиции, сложившейся в последние годы – несколько лет подряд первый этап подготовки к весенней части сезона команда проводила в ОАЭ.

После возращения в Россию футболисты получат несколько выходных, а затем спартаковцы вылетят в Катар на турнир с участием "Локомотива", "Зенита" и "Ростова". (Вячеслав Короткин)

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