"Спартак" начал продажу абонементов на сезон-2018/19

"Спартак" на официальном сайте объявил о начале продаж абонементов на сезон-2018/19. Реализация сезонных пропусков на игры красно-белых пройдет в три этапа.

С 29 мая по 19 июня их смогут приобрести владельцы абонементов на прошлый сезон;

С 20 по 25 июня покупка будет доступна не только для владельцев абонементов-2017/18, но и для держателей карт лояльности;

С 26 июня абонементы поступят в свободную online-продажу.

Минимальная цена абонемента - 7 800 рублей (7 000 рублей для владельцев абонементов на прошлый сезон), максимальная цена - 199 000 рублей (179 100 рублей).

⚡💣⚡ Мы знаем, что вы ждали этого момента! 🔥🔝



Рады сообщить, что сегодня поступили в продажу абонементы на домашние матчи ФК "Спартак-Москва" на сезон—2018/2019!



🔴⚪ Все подробности здесь 😋👉 https://t.co/LZVxmcwP8l



🎥 https://t.co/1rFnACJzGP#ЛегендарныйСтиль – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 29 мая 2018 г.

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