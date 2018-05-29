"Спартак" начал продажу абонементов на сезон-2018/19

"Спартак" на официальном сайте объявил о начале продаж абонементов на сезон-2018/19. Реализация сезонных пропусков на игры красно-белых пройдет в три этапа.
С 29 мая по 19 июня их смогут приобрести владельцы абонементов на прошлый сезон;
С 20 по 25 июня покупка будет доступна не только для владельцев абонементов-2017/18, но и для держателей карт лояльности;
С 26 июня абонементы поступят в свободную online-продажу.
Минимальная цена абонемента - 7 800 рублей (7 000 рублей для владельцев абонементов на прошлый сезон), максимальная цена - 199 000 рублей (179 100 рублей).
⚡💣⚡ Мы знаем, что вы ждали этого момента! 🔥🔝– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 29 мая 2018 г.
Рады сообщить, что сегодня поступили в продажу абонементы на домашние матчи ФК "Спартак-Москва" на сезон—2018/2019!
🔴⚪ Все подробности здесь 😋👉 https://t.co/LZVxmcwP8l
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Nenininrorelle
абонИменты facepalm.жпг
15:19