"Спартак" начал продавать билеты на матч с ЦСКА

Стартовала продажа билетов на матч 20-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА, информирует официальный сайт красно-белых. Игра состоится на "Открытие Арене" 10 декабря и начнется в 16:30 по московскому времени.



Продажа билетов на матч будет проходить в пять этапов. Подробности можно узнать на официальном сайте "Спартака". Каждый болельщик сможет приобрести не более двух билетов в руки. Самый дешевый билет 1-й категории обойдется в 1 500 рублей.