16:11 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" начал продавать билеты на матч с ЦСКА


Стартовала продажа билетов на матч 20-го тура чемпионата России "Спартак"ЦСКА, информирует официальный сайт красно-белых. Игра состоится на "Открытие Арене" 10 декабря и начнется в 16:30 по московскому времени.

Продажа билетов на матч будет проходить в пять этапов. Подробности можно узнать на официальном сайте "Спартака". Каждый болельщик сможет приобрести не более двух билетов в руки. Самый дешевый билет 1-й категории обойдется в 1 500 рублей.

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2017-11-03-bilety_na_match_spartak__tsska/

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