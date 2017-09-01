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13:55 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" начал подготовку к матчу с "Рубином"


"Спартак" вернулся к тренировочному процессу и начал подготовку к матчу 9-го тура чемпионата России с "Рубином", который состоится в Москве 9 сентября, информирует официальный сайт красно-белых. После игры со "СКА-Хабаровск" (0:0) главный тренер Массимо Каррера дал игрокам четыре выходных.

В отсутствие игроков сборных в практическом уроке приняли участие 12 футболистов – Артем Ребров, Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Фернанду, Денис Глушаков, Александр Самедов, Лоренсо Мельгарехо, Зе Луиш и Луиз Адриану.

Отметим, что полузащитник Роман Зобнин продолжает работу по индивидуальной программе. Защитник Сердар Таски и хавбек Артем Тимофеев проходят курс лечения после травм.

На субботу у красно-белых запланированы две тренировки.

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Дополнительная информация

http://www.spartak.com/news/2017-09-01-spartak_nachal_podgotovku_k_matchu_s_rubinom/

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
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