"Спартак" начал подготовку к матчу с "Рубином"

"Спартак" вернулся к тренировочному процессу и начал подготовку к матчу 9-го тура чемпионата России с "Рубином", который состоится в Москве 9 сентября, информирует официальный сайт красно-белых. После игры со "СКА-Хабаровск" (0:0) главный тренер Массимо Каррера дал игрокам четыре выходных.

В отсутствие игроков сборных в практическом уроке приняли участие 12 футболистов – Артем Ребров, Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Фернанду, Денис Глушаков, Александр Самедов, Лоренсо Мельгарехо, Зе Луиш и Луиз Адриану.

Отметим, что полузащитник Роман Зобнин продолжает работу по индивидуальной программе. Защитник Сердар Таски и хавбек Артем Тимофеев проходят курс лечения после травм.

На субботу у красно-белых запланированы две тренировки.