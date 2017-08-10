16:34 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" начал подготовку к матчу против ЦСКА

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"Спартак" провел теоретическое и практическое занятия на базе в Тарасовке. Для тех футболистов, которые сыграли большую часть матча 5-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (2:0), занятие носило восстановительный характер. Остальные провели полноценное занятие, которое продлилось около полутора часов.

Полузащитник Артем Тимофеев, который получил травму в матче против тульского клуба, прошел углубленное обследование. У россиянина выявлен разрыв передней крестообразной связки колена. 23-летнему игроку требуется операция. О сроках восстановления футболиста будет сообщено после нее. Хавбек Роман Зобнин занимается по индивидуальной программе.

Напомним, в матче 6-го тура "Спартак" сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет на "ВЭБ Арене"  в субботу, 12 августа. Начало – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.

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Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2017-08-10-spartakovtsy_nachali_podgotovku_k_derbi_s_tsska/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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parasonic

2Несвин, а при чем тут СЭ? Новость эта взята с официального сайта Спартака. А новостей о подготовке ЦСКА к матчу против Спартака на их официальном сайте нет. Хотите - проверьте сами. Новости за 10 августа на сайте ЦСКА: о работе касс ВЭБ Арены, статистике матча с Тосно и молодежном первенстве... Лишь бы поддеть, а?

17:32

Несвин

А статья с заголовком " ЦСКА начал подготовку к матчу против Спартака" будет? Или только про "народных" пишем? А СЭ?

16:57