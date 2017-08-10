"Спартак" начал подготовку к матчу против ЦСКА

"Спартак" провел теоретическое и практическое занятия на базе в Тарасовке. Для тех футболистов, которые сыграли большую часть матча 5-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (2:0), занятие носило восстановительный характер. Остальные провели полноценное занятие, которое продлилось около полутора часов.

Полузащитник Артем Тимофеев, который получил травму в матче против тульского клуба, прошел углубленное обследование. У россиянина выявлен разрыв передней крестообразной связки колена. 23-летнему игроку требуется операция. О сроках восстановления футболиста будет сообщено после нее. Хавбек Роман Зобнин занимается по индивидуальной программе.

Напомним, в матче 6-го тура "Спартак" сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет на "ВЭБ Арене" в субботу, 12 августа. Начало – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.