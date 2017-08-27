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06:50 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" на выезде обыграл "СКА-Хабаровск" в матче молодежного первенства

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"Спартак" в гостях победил "СКА-Хабаровск" в матче 8-го тура молодежного первенства премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

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8-й тур

"СКА-Хабаровск - мол" (Хабаровск) - "Спартак - мол" (Москва) - 1:2 (1:0)

Голы: Орехов, 15-пен (1:0) - Агаронян, 48-пен (1:1). Пацев, 79 (1:2).

Судья: Фролов (Москва).

27 августа. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/juniors/fbl_match-ska-habarovsk-mol-spartak-m-mol-263182/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Vladimir Semenovich

Хорошо, что выиграли.

08:06