"Спартак" на выезде обыграл "СКА-Хабаровск" в матче молодежного первенства

"Спартак" в гостях победил "СКА-Хабаровск" в матче 8-го тура молодежного первенства премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.
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8-й тур
"СКА-Хабаровск - мол" (Хабаровск) - "Спартак - мол" (Москва) - 1:2 (1:0)
Голы: Орехов, 15-пен (1:0) - Агаронян, 48-пен (1:1). Пацев, 79 (1:2).
Судья: Фролов (Москва).
27 августа. Хабаровск. Стадион им. Ленина.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/rfpl/juniors/fbl_match-ska-habarovsk-mol-spartak-m-mol-263182/
Vladimir Semenovich
Хорошо, что выиграли.
08:06