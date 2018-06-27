"Спартак" на сборе в Австрии сыграет с "Риекой", "Рударом" и "Трабзонспором"

Определились соперники "Спартака" на сборе в Филлахе (Австрия), который пройдет с 6 по 22 июля, информирует официальный сайт клуба. Красно-белые проведут шесть контрольных матчей. 10 июля команда встретится с хорватской "Риекой", 11-го – с чешским "Словацко", 15-го – с сербским "Пролетером", 16-го – со словенским "Рударом", 20-го – с турецким "Трабзонспором". И, наконец, 21-го красно-белые проведут заключительную встречу в Австрии – с израильским "Ашдодом"​.