"Спартак" на сборах. Как игроки проводят вечера

Полузащитники "Спартака" Александр Самедов и Квинси Промес играют в теннис после завершения тренировок на сборе красно-белых в Марбелье, а Зе Луиш ведет "лайв" в Инстаграме с Луизом Адриану. Защитник Георгий Джикия показал, как проходит процесс восстановления после травмы.
Зе Луиш и Луиз Адриану в хорошем настроении pic.twitter.com/ZUfQflwVxB– СЭ Спартак (@spartak_se) 29 января 2018 г.
Самедов против Промеса. Кто кого? pic.twitter.com/oLP5qXezuS– СЭ Спартак (@spartak_se) 29 января 2018 г.
Сашаааа Самедоооов pic.twitter.com/8sft5jlitE– СЭ Спартак (@spartak_se) 29 января 2018 г.
Георгий Джикия восстанавливается после операции. Здоровья! pic.twitter.com/fKKu1MsjQ6– СЭ Спартак (@spartak_se) 29 января 2018 г.
Evpatii Kolovrat
Андрюха в хорошем настроении во время таких тяжёлых сборов, уже просто не представляю Спартак без него, как же он опять заиграл,как в лучшие годы в Шахтёре, теперь с приходом Ханни ему не нужно будет разбрасываться и играть диспетчера, теперь можно просто заниматься своей работой -штамповать Голы,в Спартаке в атаке подобралась крутая банда, Атлетику я не завидую, особенно в Москве.
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