23:20 29 января | Футбол — РФПЛ

"Спартак" на сборах. Как игроки проводят вечера

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Полузащитники "Спартака" Александр Самедов и Квинси Промес играют в теннис после завершения тренировок на сборе красно-белых в Марбелье, а Зе Луиш ведет "лайв" в Инстаграме с Луизом Адриану. Защитник Георгий Джикия показал, как проходит процесс восстановления после травмы.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Evpatii Kolovrat

Андрюха в хорошем настроении во время таких тяжёлых сборов, уже просто не представляю Спартак без него, как же он опять заиграл,как в лучшие годы в Шахтёре, теперь с приходом Ханни ему не нужно будет разбрасываться и играть диспетчера, теперь можно просто заниматься своей работой -штамповать Голы,в Спартаке в атаке подобралась крутая банда, Атлетику я не завидую, особенно в Москве.

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