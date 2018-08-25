22:59 25 августа | Футбол — РПЛ

"Спартак": "Мы не забыли, кто лишил нас прямой путевки в Лигу чемпионов и вернули должок"


"Спартак" отметил принципиальность победы над "Динамо" (2:1) в матче пятого тура чемпионата России. Встреча прошла сегодня, 25 августа, на "Открытие Арене".

- Мы не забыли, кто весной этого года лишил нас второго места, а вместе с ним прямой путевки в Лигу чемпионов, и вернули динамовцам должок, - говорится в отчете красно-белых на официальном сайте. 

В последнем туре чемпионата России-2017/18 "Спартак" дома проиграл бело-голубым со счетом 0:1 и финишировал третьим в турнирной таблице, пробившись в третий отборочный раунд Лиги чемпионов.

Евгений Кафельников: "Лучше бы победили "Динамо" в последнем туре прошлого чемпионата, чем сейчас"

 

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http://spartak.com/news/2018-08-25-pobeda_v_derbi_v_pamyat_o_paramonove/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
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