"Спартак": "Мы не забыли, кто лишил нас прямой путевки в Лигу чемпионов и вернули должок"

"Спартак" отметил принципиальность победы над "Динамо" (2:1) в матче пятого тура чемпионата России. Встреча прошла сегодня, 25 августа, на "Открытие Арене".

- Мы не забыли, кто весной этого года лишил нас второго места, а вместе с ним прямой путевки в Лигу чемпионов, и вернули динамовцам должок, - говорится в отчете красно-белых на официальном сайте.

В последнем туре чемпионата России-2017/18 "Спартак" дома проиграл бело-голубым со счетом 0:1 и финишировал третьим в турнирной таблице, пробившись в третий отборочный раунд Лиги чемпионов.

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