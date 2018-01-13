"Спартак": "Мы как были - так и остаемся друзьями!"

"Спартак" в своем Твиттере опубликовал фотографию Фернанду, Педро Роши, Георгия Джикии и Луиза Адриану после утреннего инцидента с видеозаписью. Напомним, в субботу твиттер красно-белых вел Джикия. Он опубликовал видео, где говорит в адрес своих одноклубников: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!"
– Мы, как были – так и остаемся друзьями! Фото на память после сегодняшнего ужина, – говорится в сообщении.
Спартаковские бразильцы: "Джикия - наш друг, наш брат!" pic.twitter.com/LtswcqPiW4– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 января 2018 г.
Джикия о бразильцах "Спартака": "Шоколадки тают на солнце" //
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"Спартак" извинился за твит о "шоколадках"
sergonosov
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02:52
psv57
ну правильно, все братья, как в семье, одних любовно называют "шоколадками", автора твита " чурочкой", всё по семейному
01:19
izorkin
Либерасты сами ненавидят всех, кто на них непохож, и чтобы казаться хорошенькими, придумали себе расизм. Нельзя всех уравнивать, все люди разные, и у негров есть свои особенности, отличающие их от белых (в музыке, в спорте, в медицине, в сексе...) И нечего всех грести под одну копирку. Многообразием едины!
00:07
k_xenon
На пустом месте развели хрень, теперь всякие придурки начнут злорадствовать! Какой на хрен "расизм", скоро это слово станет таким же ругательным, как "талераст"!!! Вечно из ничего "раздувают"!!!
21:54 13 января
Jean4
"Эта мая брата"(с) =)))
21:39 13 января
shpasic
мы и наш друг-расист))
21:34 13 января
resifi
Хорошую команду Спартаком не назовут!
21:21 13 января