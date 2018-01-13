"Спартак": "Мы как были - так и остаемся друзьями!"

"Спартак" в своем Твиттере опубликовал фотографию Фернанду, Педро Роши, Георгия Джикии и Луиза Адриану после утреннего инцидента с видеозаписью. Напомним, в субботу твиттер красно-белых вел Джикия. Он опубликовал видео, где говорит в адрес своих одноклубников: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!"

– Мы, как были – так и остаемся друзьями! Фото на память после сегодняшнего ужина, – говорится в сообщении.

Спартаковские бразильцы: "Джикия - наш друг, наш брат!" pic.twitter.com/LtswcqPiW4 – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 января 2018 г.

Джикия о бразильцах "Спартака": "Шоколадки тают на солнце" //

Адриану, Фернанду и Роша прибыли, Джикия отжигает. Как тренируется "Спартак" //

В Англии считают слова Джикии о шоколадках расизмом //

В Англии не поняли шутку Джикии. Разве это расизм? "СЭ" объясняет, что произошло //

"Спартак" удалил скандальный твит со словами Джикии //

"Спартак" извинился за твит о "шоколадках"

