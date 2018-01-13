20:30 13 января | Футбол — РФПЛ

"Спартак": "Мы как были - так и остаемся друзьями!"

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"Спартак" в своем Твиттере опубликовал фотографию Фернанду, Педро Роши, Георгия Джикии и Луиза Адриану после утреннего инцидента с видеозаписью. Напомним, в субботу твиттер красно-белых вел Джикия. Он опубликовал видео, где говорит в адрес своих одноклубников: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!"

– Мы, как были – так и остаемся друзьями! Фото на память после сегодняшнего ужина, – говорится в сообщении.

Джикия о бразильцах "Спартака": "Шоколадки тают на солнце" //
Адриану, Фернанду и Роша прибыли, Джикия отжигает. Как тренируется "Спартак"  //
В Англии считают слова Джикии о шоколадках расизмом //
В Англии не поняли шутку Джикии. Разве это расизм? "СЭ" объясняет, что произошло //
"Спартак" удалил скандальный твит со словами Джикии //
"Спартак" извинился за твит о "шоколадках"
 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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sergonosov

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02:52

psv57

ну правильно, все братья, как в семье, одних любовно называют "шоколадками", автора твита " чурочкой", всё по семейному

01:19

izorkin

Либерасты сами ненавидят всех, кто на них непохож, и чтобы казаться хорошенькими, придумали себе расизм. Нельзя всех уравнивать, все люди разные, и у негров есть свои особенности, отличающие их от белых (в музыке, в спорте, в медицине, в сексе...) И нечего всех грести под одну копирку. Многообразием едины!

00:07

k_xenon

На пустом месте развели хрень, теперь всякие придурки начнут злорадствовать! Какой на хрен "расизм", скоро это слово станет таким же ругательным, как "талераст"!!! Вечно из ничего "раздувают"!!!

21:54 13 января

Jean4

"Эта мая брата"(с) =)))

21:39 13 января

shpasic

мы и наш друг-расист))

21:34 13 января

resifi

Хорошую команду Спартаком не назовут!

21:21 13 января