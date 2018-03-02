"Спартак": "Мы гордимся нашими одноклубниками-хоккеистами. Желаем успеха в матчах против ЦСКА"

Футбольный "Спартак" поздравил хоккейных одноклубников с выходом в плей-офф КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина красно-белые сыграют с ЦСКА.

"ФК "Спартак-Москва" гордится нашими одноклубниками-хоккеистами, которые впервые за семь лет завоевали право участвовать в плей-офф Континентальной хоккейной Лиги, – отмечается в сообщении. – Мы поздравляем с этим замечательным достижением всех спартаковцев, а прежде всего – молодого тренера Вадима Епанчинцева и генерального менеджера клуба Алексея Жамнова, чью поддержку тренерский штаб и хоккеисты ощущали на протяжении всего сезона. Желаем ХК "Спартак" успеха в предстоящих четвертьфинальных матчах конференции "Запад" против ЦСКА!".