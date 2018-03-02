"Спартак": "Мы гордимся нашими одноклубниками-хоккеистами. Желаем успеха в матчах против ЦСКА"

Футбольный "Спартак" поздравил хоккейных одноклубников с выходом в плей-офф КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина красно-белые сыграют с ЦСКА.
"ФК "Спартак-Москва" гордится нашими одноклубниками-хоккеистами, которые впервые за семь лет завоевали право участвовать в плей-офф Континентальной хоккейной Лиги, – отмечается в сообщении. – Мы поздравляем с этим замечательным достижением всех спартаковцев, а прежде всего – молодого тренера Вадима Епанчинцева и генерального менеджера клуба Алексея Жамнова, чью поддержку тренерский штаб и хоккеисты ощущали на протяжении всего сезона. Желаем ХК "Спартак" успеха в предстоящих четвертьфинальных матчах конференции "Запад" против ЦСКА!".
🔴⚪️ Мы гордимся нашими одноклубниками-хоккеистами, которые впервые за 7 лет завоевали право участвовать в плей-офф Континентальной хоккейной Лиги!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 2 марта 2018 г.
🙌 Желаем @spartak_hc успеха в предстоящих четвертьфинальных матчах конференции "Запад" против ЦСКА!
👏 https://t.co/3CfG20ZfTt pic.twitter.com/wDGcEKR1vc
на_заборе_мелом
они бы о себе лучше думали.....
16:43
Бабасян Арсен Ноунеймович
Успехом будет выход в 1/4. Желательно, в четырёх матчах.
16:25
Al Rains
Вопрос только в том, что будет считаться успехом?))
16:05
leonidas25
не будет дерби!!!!мясо сошлется ,что на льду очень холодно и откажется выйти на матч!!!
15:43
Доктор_Хряк
Российский хоккей превратили в порнуху.
15:29