15:12 | Футбол — РФПЛ

"Спартак": "Мы гордимся нашими одноклубниками-хоккеистами. Желаем успеха в матчах против ЦСКА"

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Вчера. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Динамо&quot; М - 4:3. Главный тренер красно-белых Вадим ЕПАНЧИНЦЕВ (слева наверху), генеральный менеджер Алексей ЖАМНОВ (в центре) празднуют выход команды в плей-офф.ЦСКА - "Спартак": впервые в Кубке Гагарина!

 

Футбольный "Спартак" поздравил хоккейных одноклубников с выходом в плей-офф КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина красно-белые сыграют с ЦСКА.

"ФК "Спартак-Москва" гордится нашими одноклубниками-хоккеистами, которые впервые за семь лет завоевали право участвовать в плей-офф Континентальной хоккейной Лиги, – отмечается в сообщении. – Мы поздравляем с этим замечательным достижением всех спартаковцев, а прежде всего – молодого тренера Вадима Епанчинцева и генерального менеджера клуба Алексея Жамнова, чью поддержку тренерский штаб и хоккеисты ощущали на протяжении всего сезона. Желаем ХК "Спартак" успеха в предстоящих четвертьфинальных матчах конференции "Запад" против ЦСКА!".

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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на_заборе_мелом

они бы о себе лучше думали.....

16:43

Бабасян Арсен Ноунеймович

Успехом будет выход в 1/4. Желательно, в четырёх матчах.

16:25

Al Rains

Вопрос только в том, что будет считаться успехом?))

16:05

leonidas25

не будет дерби!!!!мясо сошлется ,что на льду очень холодно и откажется выйти на матч!!!

15:43

Доктор_Хряк

Российский хоккей превратили в порнуху.

15:29

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