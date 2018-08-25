"Спартак" может забивать только так

"Спартак" повел в счете 2:0 в матче 5-го тура чемпионата России с московским "Динамо" и довел количество забитых голов в этом чемпионате до пяти. Интересно, что все они были забиты после стандартных положений. Четыре из них – после розыгрыша углового, еще один – с пенальти.

Все голы "Спартака" в чемпионате России-2018/19