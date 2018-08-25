19:43 | Футбол — РПЛ

"Спартак" может забивать только так


"Спартак" повел в счете 2:0 в матче 5-го тура чемпионата России с московским "Динамо" и довел количество забитых голов в этом чемпионате до пяти. Интересно, что все они были забиты после стандартных положений. Четыре из них – после розыгрыша углового, еще один – с пенальти.

Все голы "Спартака" в чемпионате России-2018/19

Дата

Соперник

Счет

Автор гола

Положение

28.07.2018

Оренбург (д)

1:0

Жиго,

угловой

11.08.2018

Анжи (д)

1:0

Зе Луиш

угловой

18.08.2018

Краснодар (г)

1:0

Зе Луиш

угловой

25.08.2018

Динамо (д)

 

Промес

пенальти

25.08.2018

Динамо (д)

 

Мельгарехо

угловой
Спартак М – Динамо М

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
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