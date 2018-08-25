"Спартак" может забивать только так

"Спартак" повел в счете 2:0 в матче 5-го тура чемпионата России с московским "Динамо" и довел количество забитых голов в этом чемпионате до пяти. Интересно, что все они были забиты после стандартных положений. Четыре из них – после розыгрыша углового, еще один – с пенальти.
Все голы "Спартака" в чемпионате России-2018/19
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Автор гола
|
Положение
|
28.07.2018
|
Оренбург (д)
|
1:0
|
Жиго,
|
угловой
|
11.08.2018
|
Анжи (д)
|
1:0
|
Зе Луиш
|
угловой
|
18.08.2018
|
Краснодар (г)
|
1:0
|
Зе Луиш
|
угловой
|
25.08.2018
|
Динамо (д)
|
|
Промес
|
пенальти
|
25.08.2018
|
Динамо (д)
|
|
Мельгарехо
|
угловой