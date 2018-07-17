"Спартак" может усилиться защитником "Сампдории"

Руководство "Сампдории" сообщило защитнику Матиасу Сильвестре о том, что клуб не нуждается в его услугах в новом сезоне, сообщает Sampnews24.com. По информации источника, 33-летнему аргентинцу рекомендовано искать варианты продолжения карьеры в другой команде.

Издание утверждает, что на Сильвестре претендуют несколько клубов, среди которых СПАЛ, "Кальяри" и "Парма". Переход в одну из этих команд может не состояться, поскольку игрок может не получить необходимого количества игрового времени. Еще одним претендентом на защитника называется "Спартак". По данным источника, красно-белые уже контактировали с окружением игрока.

В прошлом сезоне Сильвестре принял участие в 37 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 1 гол и получив 3 желтые карточки.

Таблица переходов РФПЛ //

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