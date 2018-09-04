"Спартак" может усилиться бывшим защитником "Дженоа"

Бывший защитник "Дженоа" и "Насьоналя" Диего Полента может продолжить карьеру в "Спартаке", утверждает basquetcaliente.com. По информации источника, агент игрока Оскар Бентанкур ведет переговоры с красно-белыми.
Срок потенциального соглашения между 26-летним игроком, который находится в статусе свободного агента, и "Спартаком", а также финансовые условия личного контракта не называются.
В прошлом сезоне Полента принял участие в 21 матче во всех турнирах, не отметившись результативными действиями, а также получив 8 желтых и 1 красную карточку.
Накануне, 3 сентября, стало известно что защитник российской команды Самюэль Жиго в матче 6-го тура чемпионата России против "Зенита" получил тяжелую травму - полный разрыв крестообразной связки колена. Сроки восстановления 24-летнего француза неизвестны. Завтра, 5 августа, он будет проопперирован.
Diego Polenta con alguna posibilidad de jugar en el Spartak de Moscú. El empresario Bentancur está en conversaciones. El DT es el italiano Massimo Carrera. Spartak está segundo en la Premier rusa. pic.twitter.com/Q7ri25CQFq– BUYSAN (@Buysan) 4 сентября 2018 г.