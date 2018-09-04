"Спартак" может усилиться бывшим защитником "Дженоа"

Бывший защитник "Дженоа" и "Насьоналя" Диего Полента может продолжить карьеру в "Спартаке", утверждает basquetcaliente.com. По информации источника, агент игрока Оскар Бентанкур ведет переговоры с красно-белыми.

Срок потенциального соглашения между 26-летним игроком, который находится в статусе свободного агента, и "Спартаком", а также финансовые условия личного контракта не называются.

В прошлом сезоне Полента принял участие в 21 матче во всех турнирах, не отметившись результативными действиями, а также получив 8 желтых и 1 красную карточку.

Накануне, 3 сентября, стало известно что защитник российской команды Самюэль Жиго в матче 6-го тура чемпионата России против "Зенита" получил тяжелую травму - полный разрыв крестообразной связки колена. Сроки восстановления 24-летнего француза неизвестны. Завтра, 5 августа, он будет проопперирован.