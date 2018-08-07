"Спартак" может прекратить трудовые отношения с Еременко в конце этого года

Стали известны некоторые подробности контракта 31-летнего полузащитника Романа Еременко со "Спартаком". Как сообщили "СЭ" коллеги из Финляндии, оно согласно статьи 6 Регламента по статусу и переходам игроков заключено до окончания сезона-2018/19, при этом точно будет действовать до заключительного матча команды в этом году в еврокубках – либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы. А вот дальнейшая судьба футболиста зависит как от качества игры за "Спартак" в этот период, так и от наличия предложений по нему – в договоре есть пункт, по которому клуб имеет право прекратить трудовые отношения в конце декабря.

Напомним, что к работе с новой командой Еременко с большой долей вероятности должен приступить после возвращения москвичей из Салоник, куда они отправились сегодня на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК. Двухлетняя дисквалификация футболиста заканчивается 6 октября, но уже с 7 августа хавбек по правилам ФИФА имеет право тренироваться в составе профессионального клуба. (Илья АНДРЕЕВ)

ПАОК - "Спартак": Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2018, онлайн-трансляция, начало - 20.00 (мск)