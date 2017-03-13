11:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спартак" может быть наказан за использование пиротехники

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил "СЭ", что на заседании будет рассмотрен эпизод с главным тренером "Зенита" Мирчей Луческу. Румын после матча 19-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:1) проигнорировал флеш-интервью.

– Из семи состоявшихся матчей 19-го тура чемпионата России нарушения были зафиксированы только в трех, – отметил Григорьянц. – На заседании рассмотрим использование пиротехники болельщиками "Спартака" в игре с "Анжи". Поклонники "Оренбурга" в матче с "Рубином" скандировали ненормативную лексику.

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу не принял участия в послематчевом флеш-интервью. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы REN-TV

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