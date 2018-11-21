"Спартак" Москва - мое богатство". Актер Назаров спел о любимом клубе

Известный актер Дмитрий Назаров исполнил песню, посвященную "Спартаку". В переделке композиции "Мои года - мое богатство" он намекает на золотые медали чемпионата России и выходе в финал Лиги чемпионов.

Я очень время тороплю

И "Крыльев" не могу дождаться,

В душе надежду расстелю.

"Спартак" Москва - мое богатство.

Я очень время тороплю

В душе надежду расстелю.

"Спартак" Москва - мое богатство.

Пусть я похож на чудака,

Но вера в счастье тверже стали.

Я верю в силу "Спартака",

Я верю в золото медали.

Когда-нибудь наверняка

Поднимем знамя "Спартака"

Под Тони Бриттена в финале.

Тони Бриттен - автор мелодии гимна Лиги чемпионов.

Матч 15-го тура РПЛ "Спартак" - "Крылья Советов" состоится 25 ноября.