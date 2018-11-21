21:54 | Футбол — РПЛ

"Спартак" Москва - мое богатство". Актер Назаров спел о любимом клубе

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Известный актер Дмитрий Назаров исполнил песню, посвященную "Спартаку". В переделке композиции "Мои года - мое богатство" он намекает на золотые медали чемпионата России и выходе в финал Лиги чемпионов.

Я очень время тороплю
И "Крыльев" не могу дождаться,
В душе надежду расстелю.
"Спартак" Москва - мое богатство.

Я очень время тороплю
В душе надежду расстелю.
"Спартак" Москва - мое богатство.

Пусть я похож на чудака,
Но вера в счастье тверже стали.
Я верю в силу "Спартака",
Я верю в золото медали.

Когда-нибудь наверняка
Поднимем знамя "Спартака" 
Под Тони Бриттена в финале.

 

Тони Бриттен - автор мелодии гимна Лиги чемпионов.

Матч 15-го тура РПЛ "Спартак" - "Крылья Советов" состоится 25 ноября.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
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