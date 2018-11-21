"Спартак" Москва - мое богатство". Актер Назаров спел о любимом клубе

Известный актер Дмитрий Назаров исполнил песню, посвященную "Спартаку". В переделке композиции "Мои года - мое богатство" он намекает на золотые медали чемпионата России и выходе в финал Лиги чемпионов.
Я очень время тороплю
И "Крыльев" не могу дождаться,
В душе надежду расстелю.
"Спартак" Москва - мое богатство.
Я очень время тороплю
В душе надежду расстелю.
"Спартак" Москва - мое богатство.
Пусть я похож на чудака,
Но вера в счастье тверже стали.
Я верю в силу "Спартака",
Я верю в золото медали.
Когда-нибудь наверняка
Поднимем знамя "Спартака"
Под Тони Бриттена в финале.
Тони Бриттен - автор мелодии гимна Лиги чемпионов.
Матч 15-го тура РПЛ "Спартак" - "Крылья Советов" состоится 25 ноября.
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