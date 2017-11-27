"Спартак" – любимый соперник Кришито

Гол в ворота "Спартака" стал для защитника "Зенита" Доменико Кришито 14-м в чемпионатах России. В 145 матчах он набрал 44 (14+20) очка по системе "гол+пас", причем 10 баллов пришлись на матчи с этой столичной командой. Играя против красно-белых, итальянец забил три гола и сделал семь результативных передач. (Кирилл БУРДАКОВ)
Любимые соперники Доменико Кришито
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Клуб
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И
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Г
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П
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О
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13
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3
|
7
|
10
|
11
|
3
|
3
|
6
|
5
|
3
|
0
|
3
|
11
|
2
|
0
|
2
|
12
|
1
|
1
|
2
|
9
|
0
|
2
|
2
|
13
|
0
|
2
|
2
- Рубин
- Ростов
- Амкар
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Арсенал Тула
- Доменико Кришито