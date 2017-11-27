20:44 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" – любимый соперник Кришито


Гол в ворота "Спартака" стал для защитника "Зенита" Доменико Кришито 14-м в чемпионатах России. В 145 матчах он набрал 44 (14+20) очка по системе "гол+пас", причем 10 баллов пришлись на матчи с этой столичной командой. Играя против красно-белых, итальянец забил три гола и сделал семь результативных передач. (Кирилл БУРДАКОВ)

Любимые соперники Доменико Кришито

Клуб

И

Г

П

О

Спартак

13

3

7

10

Динамо

11

3

3

6

Арсенал

5

3

0

3

Амкар

11

2

0

2

Рубин

12

1

1

2

Ростов

9

0

2

2

ЦСКА

13

0

2

2
Спартак М - Зенит

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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