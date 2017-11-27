"Спартак" – любимый соперник Кришито

Гол в ворота "Спартака" стал для защитника "Зенита" Доменико Кришито 14-м в чемпионатах России. В 145 матчах он набрал 44 (14+20) очка по системе "гол+пас", причем 10 баллов пришлись на матчи с этой столичной командой. Играя против красно-белых, итальянец забил три гола и сделал семь результативных передач. (Кирилл БУРДАКОВ)

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