"Спартак" – "Локомотив" Ташкент: трансляция матча – в 14.00

В среду, 16 января, московский "Спартак" закончит первый сбор в ОАЭ товарищеским матчем с ташкентским "Локомотивом". Игра состоится на одном из полей в Дубае, начало встречи – в 14.00 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Спартак" – "Локомотив" Ташкент.

После игры красно-белые вернутся в Москву, а уже 19 января отправится в Катар, где состоится коммерческий турнир "Матч Премьер", в котором примут участие "Зенит", московский "Локомотив" и "Ростов".

После встречи на сайте "СЭ" вас будет обзор игры, репортаж спецкора "СЭ" Александра Рогулева и комментарии тренеров.