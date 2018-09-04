"Спартак" - "Локомотив": два чемпиона сыграют в декабре

Стало известно расписание 16-го тура чемпионата России. Второй круг откроют "Рубин" и "Динамо" матчем 30 ноября.

В воскресенье, 2 декабря встретятся чемпионы последних двух сезонов РПЛ - "Спартак" и "Локомотив". Игра состоится на "Открытие Арене" и начнется в 19.00.

16 тур

30 ноября (пятница)

19.30 "Рубин" - "Динамо"

1 декабря (суббота)

14.00 "Енисей" - "Ахмат"

16.30 "Оренбург" - "Крылья Советов"

19.00 "Анжи" - "Уфа"

2 декабря (воскресенье)

14.00 "Краснодар" - "Урал"

16.30 "Ростов" – ЦСКА

19.00 "Спартак" - "Локомотив"

3 декабря (понедельник)

19.30 "Арсенал" - "Зенит"