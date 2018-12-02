19:41 | Футбол — РПЛ

"Спартак" - "Локомотив": Адриану удвоил преимущество хозяев

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Нападающий "Спартака" Луиз Адриану удвоил преимущество своей команды в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива". На 37-й минуте встречи 31-летний бразильский форвард головой отправил мяч в сетку ворот Маринату Гильерме.

Хавбек "Спартака" Софьян Ханни снова зряче навесил с левого фланга на дальний край штрафной, а там бразильский форвард завис в воздухе в стиле Зе Луиша и головой отправил мяч в угол.

"Спартак" – "Локомотив": чемпионат России, онлайн-трансляция, 2 декабря, начало – в 19.00 (мск).

Спартак - Локомотив

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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