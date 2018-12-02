"Спартак" - "Локомотив": Адриану удвоил преимущество хозяев

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану удвоил преимущество своей команды в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива". На 37-й минуте встречи 31-летний бразильский форвард головой отправил мяч в сетку ворот Маринату Гильерме.

Хавбек "Спартака" Софьян Ханни снова зряче навесил с левого фланга на дальний край штрафной, а там бразильский форвард завис в воздухе в стиле Зе Луиша и головой отправил мяч в угол.

"Спартак" – "Локомотив": чемпионат России, онлайн-трансляция, 2 декабря, начало – в 19.00 (мск).