"Спартак" лидирует по пропущенным голам в чемпионате

После поражения в матче 7-го тура чемпионата России от "Локомотива" (3:4) в пассиве "Спартака" стало 13 пропущенных мячей. Чемпион страны опережает по этому показателю ближайших преследователей ("Анжи" и "Ахмат") на три гола.
Любопытно, что только во вторых таймах красно-белые пропустили 11 мячей – больше, чей любой клуб РФПЛ в сумме. (Кирилл БУРДАКОВ)
Vepr_kb
Слить паравозам было очень обидно
19:54
футбол>2018
Купить чемпионат можно, а вот поставить игру нет!!!
19:52
Фуля
Смех смехом, а ведь Спартаку в группу ЛЧ скоро, куда его невольно Зенит, Ростов и Краснодар протащили. А там полуочко может попасться, например, Карабах, и всё, к-т России пошел вниз.
19:51
футбол>2018
Футбольный бог он все видит!!!!Крепко его в том году разозлили!!
19:50
waleriy
Комбарова и глушакова в дубль.
19:50
футбол>2018
Настоящий чемпион!!!По пропущенным!!!!!!
19:49
Спринт
ФК "Спартак" уже практически выбыл из борьбы за призовые места по итогам чемпионата. Глушаков позволял желдоровцам делать всё в центральной зоне, только обозначая сопротивление. Зато, наверное, опять пробежал бестолковые километры. Пока в команде такой слабый игрок, да еще по иронии капитанит, толку от команды не будет.
19:48
Levbereg
я болельщик РСМ, но мои друзья( спартаковцы) сейчас в непонятном состоянии. Что у нас будет в Европе?Опять наш великий Шпалыч за всех дуться будет?
19:46
ladafan
каррера там стулья ставил, а спартак жалкий...
19:46
Millwall82
И что Каррера делал в тренерском штабе Конте? Что он там ставил?
19:44
акробат
эх, Баварию бы свинюшкам в соперники по ЛЧ - 13 бы только в матчах с ней пропустили
19:44
Uzulius
Чемпион блин, опозорятся в ЛЧ по полной
19:39
Boublik
Так Карреру и приглашали игру в обороне ставить, вот и поставил...
19:38