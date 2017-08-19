19:34 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" лидирует по пропущенным голам в чемпионате

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После поражения в матче 7-го тура чемпионата России от "Локомотива" (3:4) в пассиве "Спартака" стало 13 пропущенных мячей. Чемпион страны опережает по этому показателю ближайших преследователей ("Анжи" и "Ахмат") на три гола.

Любопытно, что только во вторых таймах красно-белые пропустили 11 мячей – больше, чей любой клуб РФПЛ в сумме. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (14)
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Vepr_kb

Слить паравозам было очень обидно

19:54

футбол>2018

Купить чемпионат можно, а вот поставить игру нет!!!

19:52

Фуля

Смех смехом, а ведь Спартаку в группу ЛЧ скоро, куда его невольно Зенит, Ростов и Краснодар протащили. А там полуочко может попасться, например, Карабах, и всё, к-т России пошел вниз.

19:51

футбол>2018

Футбольный бог он все видит!!!!Крепко его в том году разозлили!!

19:50

waleriy

Комбарова и глушакова в дубль.

19:50

футбол>2018

Настоящий чемпион!!!По пропущенным!!!!!!

19:49

Спринт

ФК "Спартак" уже практически выбыл из борьбы за призовые места по итогам чемпионата. Глушаков позволял желдоровцам делать всё в центральной зоне, только обозначая сопротивление. Зато, наверное, опять пробежал бестолковые километры. Пока в команде такой слабый игрок, да еще по иронии капитанит, толку от команды не будет.

19:48

Levbereg

я болельщик РСМ, но мои друзья( спартаковцы) сейчас в непонятном состоянии. Что у нас будет в Европе?Опять наш великий Шпалыч за всех дуться будет?

19:46

ladafan

каррера там стулья ставил, а спартак жалкий...

19:46

Millwall82

И что Каррера делал в тренерском штабе Конте? Что он там ставил?

19:44

акробат

эх, Баварию бы свинюшкам в соперники по ЛЧ - 13 бы только в матчах с ней пропустили

19:44

Uzulius

Чемпион блин, опозорятся в ЛЧ по полной

19:39

Boublik

Так Карреру и приглашали игру в обороне ставить, вот и поставил...

19:38