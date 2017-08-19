"Спартак" лидирует по пропущенным голам в чемпионате

После поражения в матче 7-го тура чемпионата России от "Локомотива" (3:4) в пассиве "Спартака" стало 13 пропущенных мячей. Чемпион страны опережает по этому показателю ближайших преследователей ("Анжи" и "Ахмат") на три гола.

Любопытно, что только во вторых таймах красно-белые пропустили 11 мячей – больше, чей любой клуб РФПЛ в сумме. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"