"Спартак" - лидер по посещаемости в этом сезоне

"Спартак" лидирует по посещаемости после шести туров чемпионата России, информирует официальный сайт клуба. На четырех домашних и двух гостевых матчах с участием красно-белых побывали 151 885 зрителей.

Напомним, что в 1-м туре за игрой с "Арсеналом" на "Открытие Арене" наблюдали 28 052 зрителя, а во 2-м – с "Крыльями Советов" – 17 449. Встречу в Казани с "Рубином" посетили 17 339 болельщика. Домашний поединок с "Краснодаром" 4-го тура непосредственно с трибун стадиона посмотрели 31 035 человек. На матче 5-тура с "Анжи" в Каспийске побывало 14 300 поклонников футбола. В дерби с "Локомотивом" за игрой красно-белых на "Открытие Арена" наблюдали рекордные 43 710 зрителей. Это рекорд матчей Спартака на этом стадионе.

Отметим, что "Спартак" в четвертый раз в сезоне стал самой посещаемой командой тура в РФПЛ.