"Спартак" - лидер по посещаемости в этом сезоне

"Спартак" лидирует по посещаемости после шести туров чемпионата России, информирует официальный сайт клуба. На четырех домашних и двух гостевых матчах с участием красно-белых побывали 151 885 зрителей.
Напомним, что в 1-м туре за игрой с "Арсеналом" на "Открытие Арене" наблюдали 28 052 зрителя, а во 2-м – с "Крыльями Советов" – 17 449. Встречу в Казани с "Рубином" посетили 17 339 болельщика. Домашний поединок с "Краснодаром" 4-го тура непосредственно с трибун стадиона посмотрели 31 035 человек. На матче 5-тура с "Анжи" в Каспийске побывало 14 300 поклонников футбола. В дерби с "Локомотивом" за игрой красно-белых на "Открытие Арена" наблюдали рекордные 43 710 зрителей. Это рекорд матчей Спартака на этом стадионе.
Отметим, что "Спартак" в четвертый раз в сезоне стал самой посещаемой командой тура в РФПЛ.
Лохматый
Из 590,000 зрителей первых 6 туров, 152,000 - более четверти - зрители матчей с участием Спартака. И конкуренцию пока никто не может составить. Ни такого количества болельщиков, ни такого стадиона (по вместимости) ни у кого больше нет.
12:03
EstMaza
Ну это как всегда. Самый популярный клуб страны, как никак.
11:54
Habar
А почему только в четырех турах? А кто еще в двух турах больше мог собрать?
11:26