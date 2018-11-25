"Спартак" - "Крылья Советов": Ребров, Ещенко, Глушаков и Ломовицкий в стартовом составе

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 15-го тура чемипоната России против "Крыльев Советов". С капитанской повязкой на поле выйдет Денис Глушаков.

"Спартак": Ребров, Джикия, Кутепов, Ещенко, Комбаров, Глушаков (к), Фернандо, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш, Адриано.

Запасные: Селихов, Максименко, Боккетти, Рассказов, Игнатов, Джано, Самедов, Мельгарехо, Тимофеев, Зобнин, Попов, Ташаев.

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