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"Спартак" – "Крылья Советов": почему арбитр не наказал красно-белых пенальти?

Зе Луиш рукой прервал передачу Шейдаева. Зе Луиш рукой прервал передачу Шейдаева. Зе Луиш рукой прервал передачу Шейдаева.
Зе Луиш рукой прервал передачу Шейдаева.
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На 57-й минуте матча 15-го тура чемпионата России "Спартак""Крылья Советов" ошибся арбитр Владимир Москалев, не назначив пенальти в ворота красно-белых.

При счете 1:0 в пользу самарцев судья не увидел, что Зе Луиш отставленной в сторону правой рукой прервал передачу Шейдаева, сыграв в мяч в своей штрафной площади.

Зе Луиш рукой прервал передачу Шейдаева.
Зе Луиш рукой прервал передачу Шейдаева.

Судья решил, что контакта руки с мячом не было, и предложил спартаковцам выполнить удар от ворот. (Александр Бобров)

Зе Луиш рукой прервал передачу Шейдаева.
Зе Луиш рукой прервал передачу Шейдаева.

"Спартак" - "Крылья Советов": онлайн-трансляция матча

Спартак - Крылья Советов

 

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