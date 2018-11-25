"Спартак" – "Крылья Советов": почему арбитр не наказал красно-белых пенальти?

На 57-й минуте матча 15-го тура чемпионата России "Спартак" – "Крылья Советов" ошибся арбитр Владимир Москалев, не назначив пенальти в ворота красно-белых.

При счете 1:0 в пользу самарцев судья не увидел, что Зе Луиш отставленной в сторону правой рукой прервал передачу Шейдаева, сыграв в мяч в своей штрафной площади.

Зе Луиш рукой прервал передачу Шейдаева.

Судья решил, что контакта руки с мячом не было, и предложил спартаковцам выполнить удар от ворот. (Александр Бобров)

Зе Луиш рукой прервал передачу Шейдаева.

"Спартак" - "Крылья Советов": онлайн-трансляция матча