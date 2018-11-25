"Спартак" - "Крылья Советов". Глушаков поаплодировал трибунам. Его обозвали Иудой

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поаплодировал болельщикам после победы в матче 15-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (3:1). Фанаты в ответ на это назвали его Иудой. Напомним, что болельщики негативно относятся к Глушакову после его конфликта с бывшим главным тренером Массимо Каррерой. Итальянец перевел Глушакова в молодежный состав, а после его увольнения хавбек вернулся в основу.