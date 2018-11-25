"Спартак" - "Крылья Советов". Глушаков поаплодировал трибунам. Его обозвали Иудой

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поаплодировал болельщикам после победы в матче 15-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (3:1). Фанаты в ответ на это назвали его Иудой. Напомним, что болельщики негативно относятся к Глушакову после его конфликта с бывшим главным тренером Массимо Каррерой. Итальянец перевел Глушакова в молодежный состав, а после его увольнения хавбек вернулся в основу.
Глушаков - к трибунам, трибуны: "Иуда!" #СпартакКрылья pic.twitter.com/1A3Azs8Yjj– Yaro Susov (@yarosuso) 25 ноября 2018 г.
#СпартакКрылья Глушаков пошел аплодировать трибунам pic.twitter.com/sYd1DUCP3e– СЭ Спартак (@spartak_se) 25 ноября 2018 г.
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