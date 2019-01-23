"Спартак": клуб рассчитывает на Зе Луиша и Адриану

Официальный Твиттер "Спартака" опубликовал заявление, в котором заявил, что клуб не планирует расставаться с нападающим Зе Луишом и форвардом Луизом Адриану.

– За последние дни в СМИ появилось несколько публикаций о возможной продаже Зе Луиша и Луиза Адриану в другие клубы. Так вот просим болельщиков не переживать: на самом деле "Спартак" рассчитывает на этих нападающих, причем не только в нынешнем сезоне, – написали красно-белые в Твиттере.