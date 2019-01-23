"Спартак": клуб рассчитывает на Зе Луиша и Адриану

Официальный Твиттер "Спартака" опубликовал заявление, в котором заявил, что клуб не планирует расставаться с нападающим Зе Луишом и форвардом Луизом Адриану.
– За последние дни в СМИ появилось несколько публикаций о возможной продаже Зе Луиша и Луиза Адриану в другие клубы. Так вот просим болельщиков не переживать: на самом деле "Спартак" рассчитывает на этих нападающих, причем не только в нынешнем сезоне, – написали красно-белые в Твиттере.
⚠️⚠️⚠️ За последние дни в СМИ появилось несколько публикаций о возможной продаже Зе Луиша и @LuizAdriano_9 в другие клубы.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 января 2019 г.
Так вот просим болельщиков не переживать: на самом деле #Спартак рассчитывает на двух этих нападающих, причем не только в нынешнем сезоне. 😉 pic.twitter.com/gHk1rQWqvn
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