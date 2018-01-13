"Спартак" извинился за твит о "шоколадках"

"Спартак" прокомментировал ситуацию вокруг твита в официальном аккаунте клуба, опубликованном 13 января.
– "Спартак" приносит извинения за неудачное высказывание в официальном Твиттере клуба всем, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил, – сообщается в заявлении клуба.
Напомним, в субботу твиттер "Спартака" вел Георгий Джикия. Он опубликовал видео, где говорит в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!"
Джикия о бразильцах "Спартака": "Шоколадки тают на солнце" //
Адриану, Фернанду и Роша прибыли, Джикия отжигает. Как тренируется "Спартак" //
В Англии считают слова Джикии о шоколадках расизмом //
В Англии не поняли шутку Джикии. Разве это расизм? "СЭ" объясняет, что произошло //
"Спартак" удалил скандальный твит со словами Джикии
bor_bor
Разочарование. Осложнил себе жизнь Джикия. Но где пресс-служба?! На солнышке греется?
01:48
karlikf1
Когда ты находишься в том статусе, в котором находится этот Джикия, когда ты получаешь такую получку, когда о тебе и твоей долбаной команде пишут по пять раз на дню, ты должен не то, что каждую фразу, а какждое слово фильтровать, сто раз подумать, прежде чем что-то ляпнуть или выложить в интернет. Чего удивляться-то, если накажут, то поделом - будет думать в другой раз, прежде чем шутить. Дома шути, на рыбалке с корешами, в кафешке, кальянной, в Монако на вечеринке. Дайте мне половину от его получки, я рта на улице не открою, от интернета откажусь, буду только почту проверять. Пупом земли себя возомнил, а кто он такой это Джикия, как его звать-то, не напомните? Я вот навскидку не помню. Где он играет, в сильном европейском клубе? Шут гороховый - вот он кто.
23:59 13 января
SG Stasilio
К глупости прицепили, и это вдруг стало достоянием общественности. Какая кому разница, как кто шутит друг с другом с глазу на глаз. А это - молодые, весёлые пацаны. Да они нах друг друга могут в своём узком кругу посылать, кому какое дело?!
22:48 13 января
pereyra72
да что случилось-то?????? никто из ребят не обиделся на Жору,потом как ничего обидно он не сказал! но тут разлули тааакую з...пу!!! уже и осломанной карьере кто-то шлёпнул!! смешно же!!! капец,ДОЛБОоБЫ!!!!!!
22:47 13 января
glass99
Serenky25 Вот бросают бананы на поле...А если в матче России на поле кинут бутылку водки...это как? 21:20 ________________________________________________________________________________________ Знакомая есть. Наша бывшая соотечественница, в 90-е замуж за чеха вышла и уехала туда. До сих пор, у неё на работе - стоит кому-то упомянуть водку - тут же все кричат - "позовите её, тут про водку". Хотя она вообще её терпеть не может. Да и в целом не любитель алкоголя вообще. И это вот не считается оскорблением. Но вот если назвать - негра - негром - начинается истерика. Вот это точно какая-то физиологическая особенность, походу.
21:51 13 января
SportXpressNick
Я не рассист. Слово "негр" в комментах под запретом?
21:39 13 января
Serenky25
Вот бросают бананы на поле...А если в матче России на поле кинут бутылку водки...это как?
21:20 13 января
Очень плохой мальчик
Почему русский не обижается,когда ему говорят "У тебя отличный шоколадный загар!" ?
21:05 13 января
Коуч07
Как можно было такую глупость сделать? Так себе можно и карьеру сломать.
20:42 13 января
FINIX
Я так понимаю английский шоколад на солнце не плавится. Наоборот, становится крепче.
20:10 13 января
Arkadiy1976
А джикия типа хачапури
19:30 13 января
Shvetsov
И вообще спартаковский твитер для болельщиков Спартака, нехрен его читать всяким англичанам, бомжам и коням.
19:30 13 января
drJekil
Позавидовал человек золотистого загара отливу, чего такого?) Он же по доброму сказал, расизм на уровень ощущений ловится легко. Кого отрицательные эмоции - это он, родимый. Ну, а если кого по доброму треплешь, то это скорее панибратство какое-то. А ща нагнетут, бразильцы подумают, что действительно нахамил. Зачем?
19:29 13 января
redgy
Эх, спартак...
19:28 13 января
Shvetsov
Расизм — совокупность воззрений, в основе которых лежат положения о физической и умственной неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру. Назвать темнокожих шоколадками, не значит признать их неравноценными, у нас и загорелых белых также могут назвать.
19:21 13 января
Serenky25
За что извиняться то?
19:13 13 января
traveller09
EstStar, в фильме "Властелин колец" дядя главного героя говорит ему: "Фродо, я чувствую, что таю как маленький кусочек масла, намазанный на слишком большой кусок хлеба." Интересно, островитяне почему и неотреагировали? Ах, видимо потому, что масло белое.
19:04 13 января
EstStar
например после тренировки в шутку , Глушаков сказался бы , было так жарко что я таял как шоколад.тут врядли бы заметили расизм. другое дело афроамериканцы, тьфу бразильцы, короче мир свихнулось не туда
18:59 13 января
traveller09
Вот ЧТО значит быть экономическим партнёром Запада. Даже мнения своего иметь НЕ ДАДУТ. Только по линейке, строго шаг в шаг и смотреть в ...затылок короче.
18:57 13 января
TOMASsons
Извинения-это признание вины!!! Зачем и за что извинялись-непонятно?!
18:55 13 января
ЗлобныйЖиртрест
Дисквалифицировать Джикию на полгода хотя бы... а то всех подставил - и доволен
18:55 13 января
engaer
Наоборот надо спровоцировать их, чтобы нашу сборную дисквальнули и отменить ЧМ нахрен. Нехай лапу сосут или побырому в США варганят хреноту какую-нибудь.
18:54 13 января
BeeBop
Вот это номер! Признать то, что в принципе не было? Кого он оскорбил? Если Глушаков китайца солнцем назовет, сайт КБ тоже извинятся будет? Спартак, зачем тебе себя же унижать?
18:53 13 января
Serenky25
Простите меня люди, что я белым родился!
18:53 13 января
kolos249
В последнее время россияне только и делают, что извиняются. Перед МОК, перед инглишами, перед кем угодно. Не надоело ещё? Может уже пора посылать лесом тех же инглишей? Какое кому вообще дело до того, какие в России шутки?
18:52 13 января
Komendant1
Почуяли, что жареным запахло.
18:52 13 января
Kimi_
Мясо оно и в африке мясо....народная команда...смешно..
18:52 13 января
bor_bor
А где же Трахтенберг-то был?! Опытный же человек. Каррера таких ляпов не допускает. Джикия казался умнее, но пресс-атташе должен контролировать. Или только на после матчевых шуточки шутить горазд?!
18:51 13 января
traveller09
Мда, теперь понятно почему в Ливерпуле было то, что было с НЫНЕШНИМ Спартаком. Видимо, проходили обряд инициации в толерасты. Продолжайте болеть вот за этих... У меня всё по данному вопросу.
18:50 13 января
Igrok Igorek
Вообще шутить о них нельзя???
18:46 13 января