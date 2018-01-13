"Спартак" извинился за твит о "шоколадках"

"Спартак" прокомментировал ситуацию вокруг твита в официальном аккаунте клуба, опубликованном 13 января.

– "Спартак" приносит извинения за неудачное высказывание в официальном Твиттере клуба всем, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил, – сообщается в заявлении клуба.

Напомним, в субботу твиттер "Спартака" вел Георгий Джикия. Он опубликовал видео, где говорит в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!"

Джикия о бразильцах "Спартака": "Шоколадки тают на солнце" //

Адриану, Фернанду и Роша прибыли, Джикия отжигает. Как тренируется "Спартак" //

В Англии считают слова Джикии о шоколадках расизмом //

В Англии не поняли шутку Джикии. Разве это расизм? "СЭ" объясняет, что произошло //

"Спартак" удалил скандальный твит со словами Джикии

